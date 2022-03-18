中市違章工廠 未登納管申請延長至21日

台中市未登記工廠納管申請期限將至，台中市經發局表示，納管申請期限只到3月19日，因適逢周六休假日，順延至3月21日下午5點截止，目前台中市已輔導近100%業者申請納管，呼籲尚未提出申請的未登記工廠業者加緊腳步，在期限內向「台中市政府特定工廠登記單一窗口」遞送納管申請書，以免屆時面臨停止供電、供水。

經發局指出，台中市列管未登記工廠計9156家，截至昨日止，已受理未登記工廠申請納管及臨時工廠登記申請特定工廠登記案件達9,150件，輔導率近100%。

市府檢視所有列管案件有無工輔法適用的態樣調查，若後續有應申請納管而未申請者，將依工廠管理輔導法等相關規定執行斷水電。

經發局說明，既有低污染未登記工廠只要符合105年5月19日前已從事物品製造、加工，且申請時仍持續中；產品非屬法令禁止製造；工廠坐落地點亦非屬經濟部基於環境保護或安全考量公告不宜設立工廠區域，即可申請納管。

經發局指出，因應納管期限將至，市府採取應變措施，業者只要完整填寫「納管申請書」1份(申請書及填寫範例下載網址： https://www.economic.taichung.gov.tw/1492515/post 及參考教學影片-台中市政府經濟發展局特定工廠專區YouTube頻道 https://www.youtube.com/channel/UCqKULYUZ96POX_Q-EWSA81A/featured )，於3月21日以前郵寄或親送至特定工廠登記單一窗口，經發局立即受理，其餘應備文件後續再依特定工廠登記辦法規定期限補正。