明道大學封館評作品 今公布2022發一崇德明道盃得獎人

發一崇德基金會在明道大學舉辦「2022發一崇德明道盃」書法比賽的決賽，因作品數量多，校方特地封館兩小時讓評審不受干擾看個仔細；經過評選，今天公布成績，左營高中學生王淳禧勇奪高中職組冠軍，葉修宏拿到社會組第一名。

高中組第一名王淳禧（左營高中）、第二名武以耕（中山附中）、楊翊詮（明道中學），第三名呂淇安（明倫高中）、萬冠輝（萬華高中）、李翼全（清水高中）；社會組第一名葉修宏，第二名戴秀純、陳奕良，第三名鄭仕杰、陳思瑩、江錦明。得獎作品4月中旬起在明道大學承正圖書館展出，免費參觀。

「2022發一崇德明道盃」收到來自全國300多件參賽作品，評分分數前25%的83名選手選手晉級，日前到明道大學中華文化傳播系書道教室，現場抽題與書寫，除了挑戰度很大，比賽時觀摩切磋也可以交流書法藝術。比賽結束後，決賽作品移往圖書館大廳一字排開給評審足夠空間細看書法整體布局。

發一崇德基金會和明道大學禮聘彰化知名書法家李憲專、羅笙倫、林俊臣和蘇英田擔任評審委員，為了細看，評委不顧「書法家形象」或彎腰或半蹲端詳比賽作品，並經過幾輪討論才選出各組前三名及優選，相當嚴謹。

評審李憲專提醒選手與愛好書法者處理作品章法的布局和落款的細節要更留意，例如有些作品本文寫得很好，但疏忽落款位置的安排，還有作品因為誤字（錯字）被扣分，非常可惜，寫書法不光只重視技巧，寫書法若要突破、要更上一層樓，都要廣泛學習及涉獵文字的認知、書法的學理甚至文學的涵養，簡言之就是寫字要有「修養」。

發一崇德基金會民國86年設立，榮譽董事長劉學德表示，弘揚傳統文學是基金會的核心理念，在海內外各地道場都有開設傳統國學相關研習課程，發揚國學不遺餘力，跟明道大學文傳系厚植中華文化素養人才理念一致，因此共同主辦「2022發一崇德明道盃」全國書法比賽，希望透過美言佳句的文字力量淨化及提升身心靈。