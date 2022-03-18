浪漫黃花風鈴木再現 來台中這裡賞金絲帶

春天到來，台中市黃花風鈴木綻放，其中北屯區景緻最吸睛，廍子公園內目前黃花燦爛，沿途太順路、情人橋旁景賢路更有黃金大道一路延申至廍子公園，建設局長陳大田邀請全國民眾前往觀賞季節限定的黃金小鎮。

建設局陳局長表示，黃花風鈴木在春季盛開，為期約一個月，是台中常見的街道、公園選用樹，今年花開得非常漂亮，不只在北屯區廍子公園，其週邊道路包含廍子路、景賢路及北屯區廍興公園週邊的太順路，也開始綻放，如同為城市繫上一條蜿蜒數百公尺的黃色絲帶，特殊美景值得拍照、打卡欣賞。