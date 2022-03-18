台中餐飲飯店業拚後疫情商機 推雲端廚房祭優惠

COVID-19疫情改變消費習慣，台中餐飲、飯店業者轉型多元化經營，有的將酒吧改為雲端廚房，盼帶動線上購物商機成長，也有軟硬體全面升級、展店、祭出優惠，拚後疫情商機。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未遠離，由於民眾在疫情期間減少外出用餐，飯店及餐飲業者業績大受影響，宅配商機湧現，不少業者推出線上採購，以台中福華大飯店為例，今年的冷凍年菜業績，就首度超過外帶常溫年菜。

台中福華飯店代理總經理鄭鴻儒今天接受媒體聯訪時表示，原本以提供住宿與餐飲服務為主的飯店業，在疫情衝擊下，加速飯店轉型或多元化發展經營，放眼全台各大飯店，不少都推出線上購物商城。

看準冷凍餐飲商機，鄭鴻儒指出，將原本位於1樓大廳旁的酒吧轉型為豪吧雲端廚房，現場展示上百種冷凍商品與每天新鮮出爐的麵包與蛋糕，19日開幕當天將結合當紅台劇「華燈初上」主題，推出多項開幕優惠，預計能有效帶動線上購物業績成長1至2成。

另外，也有連鎖餐飲業者加速展店，王品集團看準台中人喜愛麻辣鍋吃到飽，注重交通便利的特性，旗下「嚮辣」台中旗艦店將於19日進駐南屯區，鄰近捷運南屯站，31日前推出多項用餐優惠。

新天地餐飲集團品牌行銷副總林國威指出，利用疫情第3級警戒期間，加速內部軟硬體全面升級，斥資新台幣8000萬元翻新宴會廳，降級解封後，嶄新宴會廳立即發揮提升婚宴及宴會接單效果，營收回溫速度明顯優於其他同業。

還有業者推出新菜單，星饗道國際自助餐推出南洋料理，還有5款春日甜點及4款手作麵包；台中金典酒店在月底前推出自助餐「買1送1」優惠；日月千禧酒店慶祝9週年，住房3.5折起，餐飲也有優惠。