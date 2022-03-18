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拆定了！彰化「舊蚵仔仁」攤商長期占用 3月30日強制拆除
彰化市中正路2段與華山路交界東北側街廓內占地828.85坪，為精華蛋黃區，被臨時攤販佔用超過40年，縣府提起訴訟去年勝訴，但業者抗告被最高法院駁回，縣府取得執行名義，確定拆屋還地，訂於今年3月30日強制拆除，將終結中華段占用公有土地的爭議，朝結合後側私有地辦理都更。
此一街廓臨被俗稱「舊蚵仔仁」有13個門牌號碼，長期被17戶占用，也因佔用問題纏訟多時，知名小吃店家早已搬走，大多數店家也在上個月陸續離開，雖然店家門口已被貼上法院執行拆屋還地的通知，但這幾天仍有檳榔攤、夾娃娃機店及麵攤營業，一家五金行業者今天正忙著打包，業者表示，若要拆也只能這樣，不搬也不行。
此區是當初為了拓寬中正路，縣府將鄰近住戶安置在該處，長期下來有人開始做起生意至今，近年中正路此一地段地價每坪達70萬元，但此處現況建物老舊、部分土地無法臨接建築線、出入道路狹小及防災功能不足，也影響市容，2017年縣府提起訴訟要回土地。
縣府指出，該處公有土地約占18%，佔用問題排除後，透過公私土地整合推動公辦都市更新，短期將做出人行空間及綠美化工程改善街景，配合「警察宿舍周邊地區都市更新先期規劃案」，未來會依地主意願，將收回的公有地一併納入「彰化市中華段商業區都市更新單元」，透過都更容積獎勵提高建物量體，規劃適當店鋪，留設出停車及開放空間，提高生活品質。
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