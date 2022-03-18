機車格一位難求 中市擬巷弄畫斜向式機車格

台中市有180萬輛登記機車，市區車位一位難求，有議員建議路邊機車格改為斜向式畫法，便於騎士出入牽車、節省空間；台中市交通局指出，已劃設9處、389格斜向式機車格，多位於巷弄與火車站附近，後續須考量路寬、車道配置等，檢討規劃斜向式機車格，近期烈美街、東漢街已完工，逢甲路75巷與自由路二段預計下月完工，斜向式機車格將再增145格。

台中市議員沈佑蓮今天在台中市議會提案，有鑑於台中市機車族找車位不易，尤其市區更是一位難求，建議直角式機車停車格可改為斜向式機車停車格，便於機車族停入、牽出，離開時45度斜角直接後退，相較直式後退占用較多外側車道空間，可減少汽、機車碰撞風險。

台中市交通局局長葉昭甫表示，目前公有機車停車格（室內、外）約15萬格，台中市目前有9處劃設斜向式機車格，由於斜向式、直向式機車格需考量與汽車停車格間的空間規劃，並非一昧改為斜向式就是節省空間。

葉昭甫說，例如，前、後都有汽車停車格，中間空間最大運用即是直向式機車停車格，若巷弄內則可考慮改為斜向式機車停車格，可增加車道通行空間。

交通局將依道路寬度、車道配置、車流特性、機車停車供需特性及停車格位整體特性，逐步檢討規劃。

目前於大觀路、東漢街、旅順路、台中路、台灣大道一段、工學路155巷、建國南路一段及北屯區東光集會所旁等共9處，已規劃格斜向式機車格389格。