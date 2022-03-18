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火警曾救出身障者 企業家蔡彰鍠捐贈南投縣復康巴士

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
蔡彰鍠（中）捐贈一輛復康巴士給南投縣政府，提供身障朋友交通接送需求。圖／南投縣政府提供
蔡彰鍠（中）捐贈一輛復康巴士給南投縣政府，提供身障朋友交通接送需求。圖／南投縣政府提供

品豐大中華投資顧問公司董事長蔡彰鍠夫婦，今天捐贈一輛復康巴士及10萬元急難救助金給南投縣政府，南投縣副縣長陳正昇說，將妥善運用這輛復康巴士，提供身心障礙者更便捷交通接送服務，並期許社會各界響應，為弱勢族群提供更多關懷。

蔡彰鍠說，公司在新北市，4年前公司所在大樓火警，在撤離時救助一名不良於行老人，有感身心障礙者生活行動不便，需要社會更多協助，2年他和妻子發願捐贈全台6都16縣各1輛復康巴士，到去年底已捐出12輛復康巴士。

今天則是蔡彰鍠夫妻今年首度捐贈福斯頂級高頂復康巴士，預計今年能達成原本捐贈目標。陳正昇致贈感謝狀和特等茶，感謝蔡彰鍠夫妻熱心公益，這輛復康巴士將投入接送服務，造福更多身心障礙朋友。

蔡彰鍠說，他會持續了解南投縣需求，與縣府共同關懷弱勢，也呼籲在地企業與旅外南投子弟一起善盡企業責任，為弱勢族群福祉奉獻心力。

蔡彰鍠（右二）夫妻捐贈一輛復康巴士給南投縣政府，方便身障朋友交通接送需求。圖／南投縣政府提供
蔡彰鍠（右二）夫妻捐贈一輛復康巴士給南投縣政府，方便身障朋友交通接送需求。圖／南投縣政府提供

巴士 南投

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