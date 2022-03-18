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中市府擋中火以氣換煤？蔡其昌：盧市府足足卡了15個月

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
蔡其昌提到，當時在立法院通過主決議，要求台電要加速以氣換煤時，環評過後送至中市府發照興建，竟然用都審卡中火燃氣機組興建。記者劉柏均／攝影
蔡其昌提到，當時在立法院通過主決議，要求台電要加速以氣換煤時，環評過後送至中市府發照興建，竟然用都審卡中火燃氣機組興建。記者劉柏均／攝影

台中近幾日空氣品質不良，加上外界質疑中火有「火力全開」，支援全台電力疑慮，讓空汙議題在台中持續延燒；立法院副院長蔡其昌今天受訪時表示，盧秀燕用「市長換人、空氣換新」口號來治理台中，把汙染源指向中火，認為打中火就能推給中央，為了自己的政治利益，這是最要不得的心態。

全台近日零星停電狀況不斷，國內能源問題浮上檯面，民眾質疑中火疑似「火力全開」支援全台，造成台中空氣品質差。立法院副院長蔡其昌今天到台中外埔區會勘永豐綠廊道改善計畫，會後受訪時表示，中火本是空汙議題，卻被台中市長盧秀燕操作成政治議題，很可惜。

蔡其昌提到，當初邀請盧市長一起「強力監督」中火，但她非但不願意配合，當我們在立法院通過主決議，要求台電要加速以氣換煤時，環評過後送至中市府發照興建，竟然用都審卡中火燃氣機組興建。

「足足卡了15個月，她還有膽量說很支持？」蔡其昌強調，原本應該由市府發照興建，盧市府卻阻擋了15個月，中央為了讓台中人吸好空氣，只好自己發照。蔡強調，「就是她卡了，台中民眾才多吸15個月壞空氣。」

蔡其昌指出，中火發電量這幾天才四成左右，已經降載，空氣汙染還是這麼嚴重，原因是甚麼？盧秀燕為了自己的政治利益，把中火當政治提款機，這是最不能接受的。

蔡其昌說明，中火我們要強力監督，但台中空汙問題，中火不是唯一原因，從移動、固定到境外汙染源，一個負責任的市長，應該要針對所有可能汙染源進行防治，用市府預算、用4年時間做好改善，而不是用4年前一句「市長換人、空氣換新」，喊到震天價響的口號來治理，政治人物要有擔當。

蔡更痛批盧，一個市長無視空氣汙染原因，只喜歡政治操作、掠奪自己的政治利益，把所有汙染源指向中火，認為打中火就可以當選、就可以推給中央，這樣的政治操作，盧秀燕只計算自己的政治利益，全民都要買單，都是受害者，我們感到很遺憾。

中火 蔡其昌 盧秀燕

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