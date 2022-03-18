影／卡關「以氣換煤」？盧秀燕：樂觀其成、盼2氣換4煤

台中今天空氣品質仍不佳，解決空汙問題成為熱門焦點。立法院副院長蔡其昌今天批評台中市長盧秀燕不願配合「以氣換煤」空汙改善政策，還卡關中火燃氣機組。盧秀燕回應，台中市政府對於「以氣換煤」樂觀其成，中火2部燃氣機組已順利開工建置中，也盼中央民意代表發聲、中央保證未來在2部燃氣機組蓋好後，等值拆除4部燃煤機組。

蔡其昌今天在會勘台中市外埔區高鐵周邊步道等改善工程後受訪時說，他提案中火加速「以氣換煤」的空汙改善政策，並邀約盧秀燕，但盧秀燕不願意配合，還在中火燃氣機組興建送審時，中市府以都審「卡關」15個月，杯葛興建燃氣機組。

盧秀燕今天上午10時10分到太平區南屏山空空堂贈匾，會後受訪被問及此事時說，台中市政府對於「以氣換煤」樂觀其成，去年台電要在台中市增加2部燃氣機組，也就是中火第11、12號機組，台中市政府沒有表示反對，這2部燃氣機組也已順利開工建置中。

盧秀燕指出，希望中央民意代表發聲，如果將來蓋好燃氣機組，務必要拆除燃煤機組，否則原來機組留著，燃氣又增加，台中市機組越來越多，空汙將更加嚴重，希望中央保證「等值拆除」，許諾增加2部燃氣機組拆除4部燃煤機組，解決不好、會製造空汙的發電方式，守護台中空氣品質。