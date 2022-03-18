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南投復康、溫馨巴士數量不足 縣府民間合作服務身障者
南投縣幅員廣大，身心障礙者交通接送需求高，目前由20輛復康巴士提供預約接送，另長照交通接送服務車隊共109輛，但全縣有3萬3687名身心障礙者，但仍有部分偏鄉身障朋友無法享受這項服務。南投縣社勞處表示，將採購新車輛並和社福團體合作，克服排班問題，提供身障者更多交通接送服務。
南投縣從2004年開辦復康巴士，採事前預約到宅服務及併車搭乘之彈性路線、方式，提供縣內身心障礙者及老人便捷的交通服務。隨著身心障礙者需求不斷增加，縣府逐年寬列相關經費，並爭取民間捐贈及中央補助充實車隊量能。
南投縣社勞處表示，目前有20輛復康巴士，南投市配置4輛、草屯鎮及埔里鎮各3輛其他鄉鎮各1輛，登記使用復康巴士者共有785人。另對失能老人開辦專屬的長照交通接送服務，目前有109輛溫馨巴士接送，
以就醫、復健用途為主，也接送長輩到巷弄長照站參與團體活動，實現活躍老化、健康生活並延緩老化。
不過，偏遠地區復康和溫馨巴士車輛數不足，且面臨車齡偏高，經常有車輛待修，造成預約滿載，每天仍有部分民眾無法接受服務的情形。
社勞處長林志忠說，縣府積極籌措經費，增加身障者交通接送，也希望社會各界發揮善心踴躍捐輸，充實復康巴士及溫馨巴士，服務更多身心障礙者及老人，社勞處也會結合社福團體，克服排班問題增加班次量能，提供身障朋友更好的交通接送服務。
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