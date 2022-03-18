鹿港捷運線案遭擱置 多名議員籲縣府補強再送審

中央社 / 彰化18日電

彰化捷運鹿港線可行性評估報告送彰化縣議會審查遭擱置，民進黨彰化縣議員尤瑞春等人今天開記者會，要求縣府重做可行性評估報告，待資料完備且向民眾說明清楚，再送議會審查。

彰化縣政府對此發布新聞資料指出，為了彰化縣永續發展，縣府將盡快補充資料，將在下次定期會再向議會提案，並爭取全體議員支持，早日報請交通部審議，以取得中央核定。

彰化縣議會第19屆第19、20次臨時會，16日分組審查縣府工務處所提「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究報告」，但議員憂心捷運鹿港線變成「蚊子捷運」，決定擱置全案。

當時參與審查的多名彰化縣議員今天召開記者會，呼籲縣府重做捷運鹿港線可行性評估報告。時代力量彰化縣議員吳韋達說，審查所看到的資料不足，看不出興建彰化捷運鹿港線的急迫性及必要性，捷運鹿港線案自籌款達新台幣100多億元，縣府財政可能無法負擔，縣府應重新提出可行性報告。

尤瑞春指出，捷運鹿港線案茲事體大，不該只在議會小組進行審查，縣府應在縣議會召開大會時提出專案報告，讓全部議員了解規劃內容，縣府應重做報告及向所有議員說明。

無黨籍彰化縣議員陳銌銌表示，縣府應對鹿港線沿線民眾說清楚規劃內容，以免無法帶動地方經濟發展，反而影響居民生活。

根據彰化縣府提供資料，彰化捷運鹿港線銜接彰化市及鹿港鎮，全長約21公里，沿路將設置23處平面及高架車站，總經費約需262億元，縣府在完成可行性評估報告後須送議會審查通過，再送交通部核定。

鹿港 捷運

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