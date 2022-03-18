台中BNT疫苗3月24日起停打 中市府：想打快來預約

台中市政府衛生局統計至昨天上午8時，台中市BNT疫苗剩餘約2.7萬劑，此批次使用完畢後，中央暫無供應BNT疫苗，台中將從3月24日起暫停BNT疫苗接種，請要接種BNT疫苗的民眾在3月23日前預約接種，或施打同為mRNA類型的莫德納疫苗。

衛生局說明，統計台中市第一、二劑接種BNT疫苗人次分別約為89萬人及86萬人，第三劑接種BNT約44.9萬人，扣除12至17歲接種15.5萬人，預估第三劑BNT尚有26萬接種需求。

衛生局說，考量BNT疫苗是國內目前核准提供12至17歲學生族群接種的新冠疫苗，衛生局在這周末3月19日有17家衛生所及11家診所開設學生BNT門診，請符合資格學生在家長陪同下就近接種，提升保護力。

衛生局說明，台中市這周末開設莫德納疫苗接種站，包括東區樂成宮、文心森林公園、大甲慈濟靜思堂、台鐵新烏日站捷運出口1、家樂福中清店、西屯店及青海店、大雅區橫山活動中心、潭子區潭水亭觀音廟、台中火車站、東協廣場等11處，免預約隨到隨打，只要攜帶健保卡、小黃卡就可快速完成疫苗接種。

衛生局指出，3月31日前，18歲以上接種第1、2劑尚可領取200元禮券；4月10日前，65歲以上長者及55歲以上原住民接種第1、2、3劑可領500元禮券。此外，台中火車站接種者可獲得鐵鹿大街二十多家合作店家消費好康優惠券，外展接種資訊請至衛生局網站查詢。

衛生局呼籲，假日外展站全數提供莫德納疫苗，如有BNT疫苗接種需求民眾，可逕洽這周末36家免平台預約BNT門診院所或至26處學生BNT專診接種，把握最後一波機會。

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