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因應清明時節掃墓人潮 豐原區公所開設免費專車接送

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中豐原區公所因應清明時節掃墓人潮，將辦理免費專車供民眾搭乘。圖／豐原區公所提供
台中豐原區公所因應清明時節掃墓人潮，將辦理免費專車供民眾搭乘。圖／豐原區公所提供

清明時節將至，豐原觀音山每逢假日，均有上千位民眾上山祭祖掃墓，大量汽機車湧上觀音山納骨堂及公墓，因其周邊停車位有限，致使南陽路58巷沿線壅塞、會車不易，民政局委託豐原區公所辦理免費掃墓服務專車，分別於3月19、20、26、27日以及清明連假的4月2、3、4、5日合計8日行駛，供民眾搭乘。

乘車處設於豐原區公所旁育德街(靠豐南國中)，掃墓專車為每日上午6時從乘車處發出，中午12時停止發車上山。藍線路線為中型巴士行駛，前往第8公墓大斜坡處(第1上、下車點)、觀音山納骨堂(第2上、下車點)，原線返回區公所乘車處。

紅線路線為9人座廂型車行駛，前往一貫道報恩塔(第1下車處，欲下山需步行至牌樓搭車)及牌樓(第2上、下車點)，繞經福緣橋返回區公所乘車處；觀音山納骨堂(藍線)及牌樓(紅線)下山最後發車時間為下午1時。

豐原區公所提到，配合掃墓服務專車行駛，期間每日早上5時30分至下午1時30分，在南陽路58巷口將進行交通管制，禁止汽車上山（除南陽路58巷居民車輛外），請民眾配合以維安全。

搭乘專車民眾，可將汽車停放至區公所及戶政事務所旁停車空間或豐南國中停車場；機車可停放至區公所、戶政事務所旁機車停車區或藝文巷，並請遵循守望相助隊人員指揮，以保持停車路線暢通。

豐原區長洪峰明提醒民眾，掃墓時務必配合防疫，配戴口罩，並依序量額溫及登記實聯制；若拒絕測量額溫及發燒或疑似症狀者，將可搭乘專車；民眾也可於平常上班日或清明連假後擇適當時間上山祭祖，不限於週末或清明連假專車期間，以降低民眾群聚感染之風險。

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