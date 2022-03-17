中橫便道受損將拆換受損大樑 20日起將封閉5天

中橫便道17.2公里德基路段橋梁，今年2月因巨石崩落重創，經公路總局積極搶通日前已恢復大梨山居民小型車（3.5噸以下）、豐原客運865路及「3.5噸以上至17噸之空車」通行，20日將拆會受損大樑，當天上午7時開放通行後，將全線封閉，至24日下午16時30分再恢復，公路總局提醒用路人，改行14甲線經由合歡山路段到梨山。

公路總局表示，此次修復嚴重變形大梁之相關切除、置換作業期間，橋梁無法承受車行載重，故需全線封閉施工。施工所需材料、人力、機具等皆已事先備足，將在狹小的大梁間、受損的橋面上、有限的時間內，全力趕辦，唯若遇下雨等影響施工，因安全考量將會另行通知延長封閉時間；強調將盡力搶在7月大梨山水果旺季時，恢復至中橫便道管制規定之17噸以下大貨車，可載貨通行為目標。

另豐原客運865路（行經中橫便道往返梨山-谷關），因中橫便道封閉亦無法通行本路段，何時恢復通行，請欲搭乘之民眾事先洽該客運公司。