台中武陵社區活動中心今落成 提供市民多元活動空間

「武陵社區活動中心」使用近40年，耐震能力不足，老舊又危險，市府斥資1560萬拆除重建，今落成啟用，原30坪擴建至98坪建物，設有鄰里客廳、共享廚房、活動廣場等，將提供市民安全、舒適的多元活動空間。

新的活動中心名為「武陵市民活動中心」，為台中市首座啟用的市民活動中心，去年3月動工，費時一年就完成工程，面積達98坪，為地上一層建物，設有廚房、音響、無障礙廁所、冷氣等設施，室內及室外空間均可使用，提供地方民眾活動交流場所。

外觀跳脫以往一成不變的方正格局，富有設計感的建物線條，呼應地名「陵」的形象，並延續地名「武」的字義精神，以「田中之埕」作為建物設計理念，滿足不同族群使用需求，打造多元活動場域。

台中市長盧秀燕今出席落成典禮，指出原武陵社區活動中心老舊，鋼筋裸露、混凝土龜裂，有危險疑慮，在前國大代表劉德成及武陵里里長方如玉爭取下，感謝市議員李榮鴻、吳敏濟及施志昌等議員支持通過預算，由大甲區公所、民政局、市長第二預備金共同投入經費進行重建。

民政局長吳世瑋指出，原武陵社區活動中心自民國70年建成，使用近40年，沒有建照及使用執照，老舊又危險，且耐震能力不足，經評估耐震補強不符經濟效益，於109年進行拆除。當地相鄰的合法建物長壽會館，雖可作為社區活動中心的替代場所，但會館面積僅30坪，不敷使用，市府深入瞭解地方需求後，規劃於長壽會館北側進行擴建。