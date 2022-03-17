影／500元禮券奏功！台中今天催出近萬名長者打疫苗

台中市配合中央3月10日至4月10日加碼長者接種新冠疫苗發給500元禮券政策，今天針對台中市長者加開47處「一日快打站」，刺激出打氣。台中市衛生局統計，今天共有9798人名長者到快打站接種疫苗，至今日下午5時，加上前幾天和其他管道接種疫苗，台中市共1.264萬名長者打疫苗領到500元禮券。

南屯區長林秋萬說，今天南屯區快打站從上午8時30分開放長者接種疫苗，南屯區共有4000名長者造冊通知打第一劑、第二劑或第三劑莫德納疫苗，今天以第三劑最為踴躍，第一小時有80多人到打，在中央加碼發給500元禮券下，有刺激打氣，預估全天約有800人到打。

大肚區長白峨嵋說，今天大肚區快打站共造冊通知2000多名長者到打，從今天上午8時30分開放長者接種疫苗，在500元禮券刺激下，有長者7時許就來排隊，開站第一小時就打了100多名長者，以第三劑為多。

衛生局建議，台中市長者若時間上若無法配合這次快打站，除了1922預約平台、合約院所，外展假日接種站、50人以上揪團，還可以打電話給各地區公所、衛生所或1999市民專線，有專人協助預約施打；申請長照服務的長者，若家人不便陪同，可透過居服單位、社區中心或長照專線申請，可安排居服員陪同接種，還有交通接送服務，不必額外負擔車資。

衛生局說明，台中市疫苗接種率高於全國平均值，依據3月15日疾病管制署統計資料，設籍台中65至74歲第1、2、3劑新冠疫苗接種率分別為87.9%、83.9%及69.7%，另75歲以上各劑次接種率分別為78.2%、72.2%及56.6%。