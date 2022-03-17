大甲東明國小附幼今動工 中市府斥資逾3千萬約一年完工

台中市政府推動「公幼倍增」計畫，斥資3613萬元在大甲區東明國小興建附設幼稚園，今正式動土，預計1年後完工。台中市長盧秀燕表示，東明國民小學幼稚園落成後，預計受惠46名幼童，奠定教育根基，「讓年輕夫婦放心生養！」

台中大甲區東明國小很迷你，一到五年級只有約50名學生，但地處偏鄉，教育資源缺乏，為滿足市民托育需求，減輕育兒負擔，市府推動「公幼倍增」計畫，斥資3,613萬元於校內興建附設幼稚園，今天正式動土，台中市長盧秀燕、教育局長楊振昇、市議員李榮鴻、施志昌、吳敏濟、大甲區長顏金源出席典禮，總工程預計1年後完工。

台中市長盧秀燕提到，東明國小附設幼兒園完工後，將設置2歲專班1班(16人)、3至5歲混齡班1班(30人)，預計招收46人，未來這個學校會變成完整的小學，孩子們可從2歲一路讀到12歲，屆時學校的師生數也會破百人，讓更多幼童能就近上學，學費也相對便宜，減輕家庭負擔，教育體系更加完整。

教育局指出，東明國小屬偏鄉小學，此次新建附設幼稚園，工程經費合計3,613萬元，由教育部補助2,889萬元，市府自籌724萬元。此工程預計興建地上2層樓、地下1層，共4間教室量體，總樓地板面積690平方公尺；完工後盼能營造安全無虞的學習空間，進而提昇教學品質，讓師生享用最現代化的教學設施。