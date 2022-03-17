賽車教父要戰中國網紅苦無路 民代怨台中不會行銷

我國賽車教父「廖老大」廖志賢，想在台中市測試改裝的跑車車速，回應中國網紅楊永杰的嗆聲，但向台中市政府請求提供適合場地卻遭拒，市議員張耀中今表示，市府把這麼好的城市行銷機會拱手讓人，實在非常可惜，有必要檢討。台中市交通局表示，未接到正式申請。

中國網紅楊永杰在直播平台開嗆「台灣沒有快車」，「台灣賽車教父」人稱「廖老大」的廖志賢，認為「是可忍，孰不可忍」決定替台灣站出來發聲，他自行改裝一輛性能絕佳的跑車，欲向楊永杰挑戰。

公司設在台中的廖志賢，在改裝跑車完成後向市府提出申請，請市府提供適宜場地以進行0至400公尺測速，無奈慘遭拒絕，後轉而向彰化縣政府求援，今天到彰化縣溪州鄉順風飛行場試車，傍晚前往高鐵彰化站田中特定區測試。

張耀中說，市府拱手把城市行銷機會拱手讓人實在非常可惜，廖志賢在直播時表示，他有正式向台中市政府申請，市府拒絕了他，他申請的只是在封閉道路上測試車速，無關正式的賽車賽事。

對於廖所言，市府交通局對外表示，未接到正式申請，而且表示道路車速原則上不高於80公里，建議另尋合法場地。

張耀中說，這事顯示市府行事僵硬，無法站在市民角度思考，「提供一個封閉性的場地供測速有這麼難嗎？」

張耀中說，此事近期在網路上引發熱烈討論，網民普遍認為不管當事人是否有申請，市府都應該主動接觸協助處理困難，現在廖對外表示市府對他提出的申請一再阻撓，甚至拒絕，他只好轉而向彰化縣府求援，此事外界觀感不佳，事件目前仍在網路持續發酵。

張耀中說，賽車活動是一個龐大的產業，台中有許多的汽車零組件廠商，相關產業都於早年在地方落地生根，也不乏民間廠商平時就在推廣運動競速，兩年前台灣極限賽車協會便曾舉辦非常轟動的「國際賽車節」賽事，當時市政府未曾參與，事後更無做任何評估檢討，這種事不關己的不作為心態，導致這次事件再度錯失先機，實在非常可惜。