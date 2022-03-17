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飛行場測試「打龜號」 台灣賽車教父秀肌肉教訓「杰尼龜」

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣琦玉集團董事長廖志賢把改裝跑車命名「打龜號」，起跑前，溪州鄉長江淑芬觀察跑車特色。圖／溪州鄉公所提供
台灣琦玉集團董事長廖志賢把改裝跑車命名「打龜號」，起跑前，溪州鄉長江淑芬觀察跑車特色。圖／溪州鄉公所提供

為了駁斥中國網紅開嗆「台灣沒有快車…琦玉即將倒閉」，有「台灣賽車教父」之稱的廖志賢找場地試車過程一波三折，今天到彰化縣溪州鄉順風飛行場試車，傍晚前往高鐵彰化站田中特定區測試，希望開跑100公尺控制在2.3秒以內的最佳狀況，證明台灣有頂尖賽車可與中國賽車PK的實力。

廖志賢要測試改裝跑車，在個人臉書PO文到處借用場地但不順利，有的直接給鐵板，有的借了之後擔心噪音引起抗議而喊卡，網友留言提議溪州順風飛行場場地適合試車，廖志賢聯絡上順風飛行協會理事長饒自強，今天改裝跑車運抵溪州鄉測試，彰化縣議長謝典林也熱心協調，借到高鐵彰化站田中特定區筆直大道可供測試。

被稱作「廖老大」的廖志賢說，賽車決戰400公尺，勝負關鍵在第100公尺，起跑線上，有的車引擎還在加速，有的車已經衝出去，落後的車要200公尺到400公尺之內的距離追趕上前車並不容易，所以他的跑車經改裝後擁有1100匹馬力，0到100公尺加速最佳秒數目標訂在2.2秒。

他表示，起跑加速速度與起跑轉速、渦輪壓力、輪胎壓力等因素路有關，當然跑道品質也很重要，他找了快一個月，都沒找到適合場地，行文給某公家單位被直接回絕，有時他的改裝跑車剛運到測試場地內，警察就趕到場外等候，實在無奈。

順風飛行協會理事長饒自強、溪州鄉長江淑芬等人到場關心「廖老大」試車情形，聽到他說警察恭候在外，都忍不住笑了，保證在順風飛行場試改裝跑車不會有人抗議噪音，警察也不會在外守候。

中國抖音車圈網紅「HG杰爺」楊永杰在直播發表「台灣沒有快車、琦玉集團即將倒閉」等言論，台灣琦玉集團董事長廖志賢決定讓對方見識台灣實力，改裝一輛Audi TT RS成為零四加速跑車「打龜號」，今天下午先在溪州鄉順風飛行場進行200公尺加速測試，再到高鐵彰化站田中特定區進作400公尺加速測試，在直線加速中觀察跑車還要哪裡需要改進。

網路資料顯示，53歲廖志賢以經營二手車，取得職業賽車執照，參加國際大賽成績亮麗，賽車經驗達30年。琦玉集團分設賽車、地產、控股三大部門，廖志賢的賽車部門登記註冊資本額4.5億元，員工人數280人，擁有3輛GT3廠車、3輛TCR廠車、1輛直線加速賽車。

台灣琦玉集團董事長廖志賢（右三）今天和改裝跑車到溪州鄉順風飛行場試跑，地方人士前來關心。圖／溪州鄉公所提供
台灣琦玉集團董事長廖志賢（右三）今天和改裝跑車到溪州鄉順風飛行場試跑，地方人士前來關心。圖／溪州鄉公所提供

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