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彰化縣28家農地超商 查報確實違法將裁罰

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
時代力量立委陳椒華指位在彰化縣福興鄉的農地超商萊爾富番花店，還占用國用地，國有財產署已限期在4月底前騰空。記者劉明岩／攝影
時代力量立委陳椒華指位在彰化縣福興鄉的農地超商萊爾富番花店，還占用國用地，國有財產署已限期在4月底前騰空。記者劉明岩／攝影

時代力量立委陳椒華指稱，彰化縣有28家超商農地違法營業，甚至有7家占用國有地，彰化縣政府表示，已要求所在的鄉鎮市公所查報、核對，如確有情事，將依區域計畫法裁罰，並要求改善，至於占用國有地的超商，地主國有財產署已限期在4月底前騰空。

時代力量彰化縣議員吳韋達說，以占用國有地的福興鄉萊爾富番花店為例，違法相當明顯，坐落農業主管機關認定須加以特別保護的特定農業區內，卻從農地切了一塊出來作為超商營業，更占用到國產署53.6平方公尺土地。

吳韋達說，根據經濟部商業司資料，這家超商國產署在2012年核准設立，至今12年，令人不禁懷疑，這些農地超商當初是如何核准通過的。

彰化縣政府指出，依陳椒華舉發彰化縣28家農地超商中，有27家在非都市計畫外，1家在都市計畫區，縣府已要求各公所實地查察違規使用的面積及狀況，經查報、核對後，如確實有違反區域計畫法規定，將予裁罰，並限期改善，或回復原狀，如果未配合改善，也可執行斷水斷電，甚至強制拆除。

縣府表示，農地超商較不會涉及公共安全，但如果涉及公共安全，也可以依建築法勒令拆除。

至於陳椒華指稱彰化縣另有7家農地超商涉占用國有土地一事，縣府表示，由地主國有財產署處理。依國有財產署中區分署的說法，占用國有地的超商門市，已發文請管理機關查處，並限期在4月底前騰空，若期限到未騰空或申請合法使用，會訴請法院拆屋還地。

時代力量立委陳椒華指位在彰化縣福興鄉的農地超商萊爾富番花店，還占用國用地，國有財產署已限期在4月底前騰空。記者劉明岩／攝影
時代力量立委陳椒華指位在彰化縣福興鄉的農地超商萊爾富番花店，還占用國用地，國有財產署已限期在4月底前騰空。記者劉明岩／攝影

超商 農地

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