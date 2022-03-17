中捷驚傳全線暫停營運？ 中捷澄清：訓練操作誤外傳

台中捷運今天中午傳出「快訊台中捷運調整營運狀態全線暫停營運」訊息，引發網友討論。台中捷運公司澄清，今日上午11時43分進行溫故訓練操作時，不慎連結至正式發送區，以致誤發訊息，中捷綠線全線正常營運，沒有異常。

中捷操作測試，卻誤發「全線暫停營運」烏龍訊息，台中市議員江肇國表示，中捷誤傳全線暫停營運已造成人民恐慌，也質疑中捷公司的螺絲是不是鬆了，切勿再發生相關事件。

台中捷運公司聲明如下：