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中捷驚傳全線暫停營運？ 中捷澄清：訓練操作誤外傳
台中捷運今天中午傳出「快訊台中捷運調整營運狀態全線暫停營運」訊息，引發網友討論。台中捷運公司澄清，今日上午11時43分進行溫故訓練操作時，不慎連結至正式發送區，以致誤發訊息，中捷綠線全線正常營運，沒有異常。
中捷操作測試，卻誤發「全線暫停營運」烏龍訊息，台中市議員江肇國表示，中捷誤傳全線暫停營運已造成人民恐慌，也質疑中捷公司的螺絲是不是鬆了，切勿再發生相關事件。
台中捷運公司聲明如下：
針對今(17)日網路社群傳出台中捷運全線暫停營運，台中捷運公司表示，為維持行車控制人員對外通報技能，於今日上午11時43分進行溫故訓練操作時，不慎連結至正式發送區，以致誤發訊息。本公司已檢討溫故訓練覆核機制，杜絕誤發情事發生。
中捷公司強調，台中捷運綠線全線正常營運，請旅客安心搭乘，並對此事件造成旅客困擾，深表歉意。
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