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援助烏克蘭難民 彰化醫界聯盟募集餅乾毛毯

中央社 / 彰化17日電

彰化縣醫療界聯盟以及民進黨彰化縣議員擬參選人楊子賢等人，共募集餅乾、毛毯等80多箱物資，今天送外交部援助烏克蘭，醫療界聯盟理事長錢建文說，期待和平早日再臨烏克蘭。

民進黨立法委員沈發惠國會辦公室、彰化醫療界聯盟及民進黨彰化縣議員擬參選人楊子賢等人，響應外交部發起的「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」活動，今天將募得的餅乾、毛毯等物資搬上車，將物資送外交部。

彰化醫療界聯盟理事長錢建文接受媒體聯訪時說，獨裁者侵略行徑造成人道災難，住在民主台灣的大家願盡一己之力伸出援手協助，俄羅斯發動的戰爭違背人類普世價值，醫界聯盟發起援助活動，期待集結全世界善的主流力量，可以促進和平早日再臨烏克蘭。

彰化醫療界聯盟執行秘書張淑芬指出，醫界聯盟醫師都是要救人的，俄羅斯總統普亭不能為了個人利益發起戰爭，希望世界和平，她也感謝彰化縣民發揮愛心。

楊子賢表示，彰化民眾展現熱情和意願，捐贈物資送往烏克蘭，他們所募集到的物資約有80箱，下午就可以送達外交部，展現彰化民眾的愛心。

根據楊子賢競選辦公室所提供的資料，募集到物資約有80箱，其中餅乾有32箱、毛毯16箱，其餘30多箱則有醫療口罩、保暖衣及發熱衣等物資。

烏克蘭 外交部

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