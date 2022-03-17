紫色浪漫爆棚 田尾鳳凰花園免費打卡賞花中花

不讓台灣的日本紫藤專美於前，俗稱「許願藤」的錫葉藤紫色浪漫大爆發，彰化縣田尾鄉兩棵樹齡20多年的錫葉藤上千朵紫色綻放，許多遊客站在紫色花棚下打卡上傳，和親友分享紫色夢幻。

田尾鄉的紫色浪漫位在鳳凰花園後方，園主許再生免費開放拍照，已有不少民眾慕名前往。許再生今天表示，錫葉藤原產東南亞，適合熱帶氣候，引進台灣30年，容易栽種又幾乎沒病蟲害，種植兩年就會開花，幼樹每年開花一次，10年以上開花2至3次，他園藝店後方花園錫葉藤樹齡逾20年，每年開花4次。

許再生說，錫葉藤3至4月第一次開花，花朵最多最茂密，第二次以後花朵數量逐漸遞減，所以賞花最好把握每年的第一次花期，引進台灣的錫葉藤經過選種培育，花瓣顏色越深越受喜愛，最受歡迎的是大花錫葉藤和「紫光」錫葉藤，市占率約99%，另外4個品系很少見。

錫葉藤有趣的是看起來兩朵花相疊，又稱「花中花」，上面花朵顏色較深，下面花朵較淡，其實上面花朵才是真正的花，下面是有種子功能的花萼裂片，花朵凋謝後，花萼裂片成熟後脫落，隨風盤旋飄往遠處，落下的地方若適合生長，種子發芽長出小錫葉藤。