影／蔡批盧空氣換新芭樂票該道歉 中市府：數據會說話

台中市空汙嚴重，立法院副院長蔡其昌今天中午出席台中市旅行商業同業公會活動受訪時指出，盧市長當選口號「市長換人，空氣換新」是芭樂票，中火是汙染源之一，不應全推給中央，盧市長該為這句口號向大家道歉。台中市新聞局長鄭照新說，盧市長上任3年來，PM2.5已改善20%，空品改善有客觀數據，口水戰無法汙蔑。

蔡其昌今天中午出席台中市旅行商業同業公會餐會，並上台演講「「蓄勢待發-台中觀光發展策略」，會後針對空汙議題受訪指出，盧市長競選口號「市長換人，空氣換新」，當時他就說是芭樂票，中火只是空汙其中原因之一，還有對岸汙染源、固定與移動汙染源，解決空汙要紮實訂出目標，才是負責任的台中市長。

蔡其昌說，中火要監督、要改善，但盧市長以行政程序讓中火燃氣機組興建慢一年多，中央擔心電不夠，因而發執照。

他遺憾，三年來盧市長對於空汙改善不具體也未盡監督，政治人物的誠信相當重要，「盧市長要為當初「市長換人，空氣換新」這句話，向大家道歉」。台中市民需要乾淨好空氣，市長應該實事求是，紮實將台中空品變好。

台中市新聞局長鄭照新表示，盧市長上任至今，三年多下來的PM2.5平均值約16.7微克，相較以往的空品至少改善20%左右，今年一至二月的空氣改善幅度，也創下歷史紀錄，PM2.5的濃度達歷史新低，空品逐步改善有客觀數據支持，非口水戰所能汙衊。