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為開漳聖王祝壽 彰化聖王廟製作289台斤大米龜供乞求

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市國定古蹟聖王廟為了幫聖王祝壽，特別精心製作了一個289台斤（換算為173點4公斤）的超大米龜，十分吸睛。記者劉明岩／攝影
彰化市國定古蹟聖王廟為了幫聖王祝壽，特別精心製作了一個289台斤（換算為173點4公斤）的超大米龜，十分吸睛。記者劉明岩／攝影

創建已有289年歷史的彰化國定古蹟威惠宮（又稱聖王廟），今天適逢主祀號稱漳州人守護神的「開漳聖王」誕辰，為了替聖王祝壽，廟方特別精心製作了一個289台斤（換算為173點4公斤）的超大米龜，十分吸睛，並提供信眾擲筊乞求吃平安

座落在彰化市富貴里中華路239巷內的國定古蹟威惠宮，創建於清雍正11年（西元1733年），今天的聖王祝壽大典上午10點展開，由彰化市公所秘書陳瑞仁主持，開漳聖王協進會主委林大傑、大總理翁富銘等人參與此一盛會。

開漳聖王協進會主委林大傑表示，聖王廟創建至今289年，因此製作的「賀壽大神龜」重達289台斤、換算173點4公斤，一方面為聖王祝壽，而且供信眾擲筊乞求吃平安，廟方今年另準備了16隻（每隻各3斤）、用沙琪瑪作成的福壽平安龜，置於廟埕供信眾擲筊乞求吃平安。

林大傑說，廟方另備有元寶錢母，擲三聖杯即可獲得，或隨喜功德500元也可獲得，如果擲出最多聖杯者可得12生肖轉運盤1組。聖王廟近年來用不同方式呈現廟會文化，期盼在開漳聖王庇佑下，大家都能財源廣進、身體健康，好運旺旺來。

聖王廟目前由彰化市公所代管，廟體曾於嘉慶、咸豐、大正年間陸續修建，為三進二院的建築格局，三川殿前有一座八字牆，左青龍右白虎的青斗石雕，雕工精緻，目前修復工程進行中，預定今年4月完工。

彰化 國定古蹟

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