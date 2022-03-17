南投市福崗路雙色風鈴木盛開 網讚最美人行道

南投市福崗路是連接國道三號南投交流道要道，但道路中間是半山坑排水系統，中間又規畫為人行道，讓不少人覺得福崗路狹窄難行，但最近人行道兩旁洋紅風鈴木與黃花風鈴木開花，黃金、粉紅兩道花毯爭豔，被民眾譽為是最美人行道，並建議縣府將福崗路種滿，體驗在樹下野餐的幸福。

福崗路在2015年2月通車，全長約800公尺聯接南崗2路、彰南路及國道3號南投交流道，是南崗工業區銜接國道三號的重要通道。

福崗路路幅28公尺，東西向車道間還夾著半山坑排水系統，縣府沒將人行道設在道路外側，反而是沿著排水系統規畫人行道，分別種植洋紅風鈴木和黃花風鈴木當景觀行道樹，但民眾質疑，還要穿越車道才能走上人行道，讓人難以理解。

不過，隨著今年風鈴木開花，沿著半山坑排水一側是粉紅色花朵，另一側是金黃色花朵，走在人行道上可欣賞兩種風鈴木爭豔。從高處眺望，更如同道路鋪著兩條金黃、粉紅花毯美不勝收。

縣府表示，南投市區供休閒綠地較少，才一改過去道路設計，將人行道集中在半山坑兩側，並種植雙色風鈴木，方便市民休閒散步，還可以賞花。

南投縣府也用空拍機，拍下雙色風鈴木美景和民眾分享，網友稱讚福崗路美景「如同置身國外！」稱讚縣府用心規劃，營造優美的市容景觀，還有縣民建議，「福崗路整條馬路都改種黃花風鈴木及粉紅風鈴木」。