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南投校園採購金額2億多元 廉潔工作坊為採購品質把關

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣校園採購相關人員簽署採購廉能宣言，為校園採購品質把關。圖／南投縣政府提供
南投縣校園採購相關人員簽署採購廉能宣言，為校園採購品質把關。圖／南投縣政府提供

南投縣今年度有37所學校獲教育部補助，金額2億4600萬元並由學校自行辦理，縣府今天在南投市平和國小舉辦「校園採購廉潔工作坊」，由檢察官蔡勝浩等人分別針對營繕工程等採購法令及圖利案例說明，提升採購人員廉能觀念與法治素養，為校園採購品質把關。

南投縣府秘書長洪瑞智主持「校園採購廉能宣言」簽署活動，由平和國小校長張文馨代表簽署，其他校園採購人員同步以線上方式完成簽署，宣示嚴守廉政倫理規範、提升學校採購效率決心。

洪瑞智說，校園營繕工程採購是提升教學品質、維護師生權益重要環節，但校長、承辦人員大都未具工程或採購專業背景，且政府採購法相關法規及個案函釋龐雜，增加學校採購作業困難，透過校園採購廉潔工作坊，幫助學校辦理採購人員都具備基礎防身術，並提升採購專業能力，營造優質校園教育環境。

營建署南區工程處副處長林瑞德說明「營繕工程等採購法令及實務」，廉政署檢察官蔡勝浩講授「圖利與便民及相關採購貪瀆不法案例及實務」，分別以實際案例，協助各校採購人員，兼顧學校及廠商權益下，依法處理，並掌握行政裁量與違背法令分際，避免誤蹈法網。

南投縣校園採購相關人員簽署採購廉能宣言，為校園採購品質把關。圖／南投縣政府提供
南投縣校園採購相關人員簽署採購廉能宣言，為校園採購品質把關。圖／南投縣政府提供
南投縣校園採購相關人員簽署採購廉能宣言，為校園採購品質把關。圖／南投縣政府提供
南投縣校園採購相關人員簽署採購廉能宣言，為校園採購品質把關。圖／南投縣政府提供

南投 檢察官

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