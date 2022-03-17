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尊重布農族人傳統文化 南投丹大林道有條件放寬管制
南投縣通往七彩湖唯一要道丹大林道上月暫緩非公務車輛通行後，一度引發數十名部落登山協作業者赴丹大管制站激烈抗議，要求重新開放原民車輛進入，信義鄉公所上周召集林務局來開會，經過3個多小時，終於決定還給族人自由進出的權利，只要以文化巡禮、尋根或狩獵等理由，事先向公所提出申請，經審核通過就能放行。
南投林管處指出，基於尊重布農族人的傳統文化，當地族人如經信義鄉公所審核，確認有從事尋根或文化巡禮等需求，同意配合二輪車輛可以通行丹大聯外道路，但如有因此衍生違規違法行為，例如從事接駁等商業行為，經查證屬實，信義鄉公所也得暫停其申請的權利。
信義鄉長全志堅說，南投信義鄉的丹大林道，從上個月有機車騎士墜谷身亡後，就一直對外封閉，全面禁止二輪通行，引起當地原住居民的激烈抗議，認為有違地方傳統生活，經過了解林道開放不到1個月，就有20多人摔車，最高一天7人摔車，全是外地越野玩家，主要因不清楚當地路況，鄉人希望管制對象要友區隔，不能全面封阻高山協作人員進出。
全志堅表示，丹大林道是前往六順山、七彩湖兩處熱門登山路線的入口，不少山友從花蓮入山抵達七彩湖，一徝是登山協作業者相約補充物資食物的中繼站；同樣也是布農族傳統領域，1月底開放兩輪車輛進入前都沒出事，2月18日起管制非公務車輛進入後，讓長年經營登山協作的業者更是不滿，溝通後很欣慰得到林管單位的諒解，但強調一定要事先向公所提出申請，經審核通過才能放行。
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