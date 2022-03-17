獨／中一中教師宿舍淪流浪漢棲所惹鄰怨 校方回應了

本報讀者投訴，台中一中教職員單身宿舍荒廢多時，淪為流浪漢、浪貓、浪狗住所，環境髒亂惡臭，鄰居苦不堪言，痛批是「治安死角」；台中一中表示，目前校長宿舍、教職員單身宿舍與教職眷屬宿舍，均沒人居住，本周將派員進屋清掃，之前辦理標租未果，未來將持續努力，活化建物。教育局則會督導校方，善盡管理職責。

聯合報讀者投訴，台中一中校長宿舍、教職員單身宿舍長期無人居住，變成流浪漢、流浪貓聚集的空屋，雜草叢生、種植樹木多年未修剪，且圍牆外流動攤販占用道路，放置瓦斯易燃物、垃圾堆積，「成為治安死角，影響社區環境衛生和公共安全！」並指出，經聯絡台中一中盼改善處理，但校方卻以校務繁忙、圍牆外沒辦法管理為由塘塞，令他不滿。

記者走訪現場，位於太平路75巷內的教職員單身宿舍圍牆外畫滿塗鴉，上頭張貼著「你已經進入監控位子，監視器就在你對面，勿亂丟垃圾，否則後果會很嚴重」、環保局設立的禁止亂倒垃圾立牌，屋內窗戶破損、圍牆外堆放疑似攤販餐車、玻璃遭塗鴉的小貨車，旁邊堆放安全帽、鍋子等圾垃，散發異味。

教職眷屬宿舍圍牆外遭塗鴉，上頭張貼的「教職眷屬宿舍第一期工程公告」紙張斑駁退色，對面的校長宿舍外牆則拉起黃色警戒線並放置紅色塑膠椅，禁止車輛停放，水泥牆面同樣遭塗鴉，相當陰暗。

台中一中總務主任吳曉暢表示，教職員單身宿舍到去年9月都還有人住，9月退租後閒置至今，因屋況老舊，教師入住意願不高。而教職眷屬宿去年8月完成第一期整修，已閒置超過20年，校長宿舍自去年10月後閒置，校方定期排員巡查、除草及清運民眾丟棄的垃圾。

台中一中表示，教職單身宿舍去年底安排2廠商評估，但受疫情影響沒有意願承租，未來三棟建物將規劃辦理標租作業，進一步活化建物；本周將再度派員到場進行環境清掃，也呼籲民眾發揮公德心，切勿違停、亂丟垃圾。