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南投又傳停電！吊車勾斷電線 拉倒11根電桿

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯南埔里傳出停電，經查，是吊車勾到電線拉倒電桿，導致附近42戶停電，目前38戶已復電，4戶搶修中。圖／李滄仁先生提供
南投縣草屯南埔里傳出停電，經查，是吊車勾到電線拉倒電桿，導致附近42戶停電，目前38戶已復電，4戶搶修中。圖／李滄仁先生提供

近期各地停電狀況多，南投市區13日深夜突停電53分鐘，不少民眾熱到難入眠，今天下午換草屯地區傳出停電，經查，是吊車勾到電線，一次拉倒11根電桿，導致南埔里中正路附近有42戶停電，經搶修，38戶已復電，剩4戶搶修中。

據了解，今下午1時許，一輛吊車行經草屯南埔里中正路一條非主線幹道的農路時，不慎勾到電線，且因駕駛並未察覺，電線桿、電信桿等就像骨牌般倒成一排，經清點共拉倒11根電桿，警方事後則通知該名吊車司機到案，並配合處理善後。

而被吊車勾到的電線中，涵蓋台電高壓導線，導致2根電線桿斷裂，因此造成南埔里中正路一帶有42戶停電，台電南投區處、中投有線電視公司、電信公司等獲報後即派員搶修，電力部分，38戶已在下午2時20分復電，剩下4戶搶修中。

台電南投區處表示，後續將向肇事吊車求償，並提醒用路人行車務必小心駕駛，注意交通安全，千萬不要撞損台電公司供電設備，以免損害公共用電。

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