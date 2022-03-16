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彰化木棉花秘境農田插滿假人頭 農民稱可驅趕鳥類

中央社 / 彰化16日電

彰化縣竹塘鄉濁水溪田頭堤岸旁的木棉花綻放，吸引大批民眾前往賞花，不過有人發現一旁的農田卻插滿假人頭；農民指出，插在田裡的是美髮用假人頭，用來驅趕想吃農作物的鳥類。

彰化竹塘鄉濁水溪田頭堤岸西側種有一排高大的木棉樹，最近木棉花盛開，吸引民眾前往賞花，成為竹塘鄉的打卡景點。不過有民眾發現，堤岸旁的農田插滿假人頭，長短髮造型都有；也有民眾指出，農田以往都是用稻草人驅趕鳥類，看到假人頭覺得很新奇。

當地農民今天接受媒體聯訪表示，有親友在髮廊工作，她看到假人頭被丟棄很可惜，於是拿假人頭插在田裡驅趕鳥類，來賞花的民眾看到假人頭不僅未受驚嚇，反而覺得很有趣，還和假人頭合照。

農民指出，農田種植的小麥及小番茄都曾被成群鳥類啄食，以前曾去購買會發出老鷹叫聲的驅鳥器，但效果不好，所以才會在農田插假人頭，假裝是人類在巡田水，讓鳥類不敢靠近。

農民 賞花

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