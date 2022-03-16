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「廖老大」台中借路測速遭拒 謝典林協調田中鎮接手

中央社 / 彰化16日電

汽車零配件改裝製造商廖志賢不滿中國網紅批評台灣沒有快車，改裝進口車向台中市租借道路測速被拒，彰縣議會議長謝典林協調田中鎮同意對方申請彰化高鐵站區路權，供車輛測速。

中國網紅「杰爺」自稱是進口車玩家，日前在網路影片中酸台灣沒有快車，和被稱為「廖老大」的廖志賢在網路互嗆，廖志賢也在臉書開直播宣布，將自費改裝進口車證明台灣汽車零件水準，和中國網紅一決高下。

謝典林今天接受媒體聯訪時說，他從媒體報導得知，廖老大在台中市申請租借1公里長道路作測試被拒，而彰化縣曾舉辦賽車節活動，地點選在彰化高鐵站區，當時吸引不少民眾前往參觀，當他看到廖老大的消息後，趕緊協調田中鎮公所同意對方申請站區道路路權。

謝典林表示，賽車活動背後代表的是龐大產業，台中、彰化也有多家汽車零組件廠商，這些產業都在地方落地生根，不乏有廠商平常就很支持推廣基層運動。

田中鎮長洪麗娜接受媒體聯訪時說，她接到謝典林來電，為向世界證明台灣汽車零件製造品質，以及改裝車輛的工藝水準，希望能同意及支持對方申請彰化高鐵站區路權，只要安全無虞，鎮公所願意配合活動。

網紅 高鐵

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