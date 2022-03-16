彰化縣府催生鹿港捷運線 遭議會審查質疑被退回

彰化縣府催生彰化大竹鹿港捷運線，工務處今到議會審查委員會進行「彰化縣大眾捷運系統鹿港捷運可行性研究之專案報告」，但審查委員提出許多質疑，經討論後，召集人凃淑媚議員裁示退回該案，要求縣府審慎評估。

凃淑媚說，主要考量到財政負擔，捷運工程經費262億多元，地方需自籌106億多元，加上從目前台中、高雄的運量來看，彰化收益恐怕也不如預期，加上還有許多民眾還不知道這個計畫，應該再多做說明，居民考量到土地徵收甚至可能影響現有生活都不大能接受。

台中捷運綠線延伸彰化可行性研究目前在行政院審查，彰縣府為串聯彰化及鹿港公共運輸服務，紓解鹿港觀光人潮，進一步推動建設捷運鹿港線，規畫全長21.2公里，跨越彰化、秀水、福興、鹿港等四鄉鎮，設23個車站。

彰化縣府工務處林漢斌對於計畫今天被議會退回感到遺憾，他說，鹿港周遭沒有軌道系統，鹿港捷運盼能補不足，且接下來還要進行綜合規劃、環境影響評估，可能還要花上1、20年，最重要的是要先踏出第一步，在路幅受限下，路線只能選擇對整體最有利的規劃，但縣府尊重議會的決議，縣府會再彙整民意，參考其他縣市作法修正評估。

今天審查委員之一線議員吳韋達表示，議會小組很清楚地表達並非反對建設與開發，而是該將縣民的納稅錢花在刀口上，先說服議員此開發案的必要性，另外所提供的報告完整度不足，議員無法有效監督與審查，便要議會給予同意函為此背書，總開發經費高達262億元的捷運案，應該要給更詳細的資料與更細緻的討論。