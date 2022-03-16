豐原中正公園溜滑梯變「電滑梯」 中市府：提供除電棒

台中豐原中正公園，市府斥資2千萬打造獨特的繭型溜滑梯與休憩設施，今年1月22日正式啟用，許多家長帶小孩去遊憩，卻發現經查被電到，甚至有民眾表示自己被電到3次，發文臉書引起大家共鳴，市議員謝志忠今天前去勘查也遭電，要求市府改善。

豐原中正公園具有逾40年歷史，歷經921地震受損，市府斥資2千萬推動美樂地計畫改善，包括整合環狀無障礙步道系統，更新設置繭型滑梯與更新澄泥池為青少年攀爬區等，今年1月22日啟用，成為地方民眾假日親子一同遊憩的地點。

吳姓民眾上周末帶孩子到中正公園玩，玩滑溜梯時，竟遭鐵架觸電了三次，他原以為是自己體質問題，但聽聞其他家長也被電，就在臉書「豐原好康聯盟社團」發文，希望相關單位改善，引起網友討論；許多家長也表示自己也被電到，甚至孩子被電得很痛，玩1次就不想再玩了。

市議員謝志忠在網路上得知後，今天到中正公園勘察，竟也遭電，且痛感十足，隨即向新建工程處反映，希望市府正視改善，讓友善模範公園更友善，小孩玩得安全，家長更安心。