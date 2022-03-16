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國道6號橋下空間活化 蔡培慧爭取設足球場

中央社 / 南投縣16日電

埔里一群孩子熱愛踢足球，還有義務教練指導，可惜只能向學校借場地，行政院中服執行長蔡培慧得知，成功協調高公局撥用國道6號橋下空間，將由鎮公所向高公局提案設足球場。

國道6號埔里鎮高架路段下方空間寬廣，卻未進一步利用，加上有家長反映「埔里需要足球場」，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天會同交通部高速公路局中區養護工程分局、埔里鎮公所、縣議員陳宜君及葉仁創、長期義務教學的埔里山城足球俱樂部踏勘，敲定在埔里鎮房里里、國道6號下方施作社區足球場。

蔡培慧接受媒體聯訪說，這幾年南投縣足球運動表現很好，但一群愛踢足球的孩童卻只能機動租借學校場地，遇下雨或學校活動便無法使用，因此，經與高速公路局、鎮公所討論並尋找合適場地，感謝中區養護工程分局答應無償撥用給鎮公所施設並優先辦理補強工程。

埔里鎮長廖志城說，感謝執行長蔡培慧全力支持，讓鎮上喜愛足球運動的孩子有場地踢球，鎮公所取得土地後將盡快整平土地、架設圍網；葉仁創指出，國道橋下兩側農路較窄，規劃停車位要格外注意；陳宜君說，將爭取施設人工草皮、流動廁所、夜間照明燈具。

蔡培慧陸續促成南投縣境內農路改善，爭取足球場定案後，她馬不停蹄再到埔里鎮牛眠里、鐵山里、麒麟里等地，辦理道路鋪面及擋土牆改善工程施工說明會，蔡培慧說，部分路段狹窄，為提升行車安全，重新鋪設路面並增加護欄，工程已發包，估年中完成。

足球 埔里 蔡培慧

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