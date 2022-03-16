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植樹減碳 東勢林管處贈民眾千株杜鵑苗

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
金毛杜鵑為此次東勢林管處贈苗品種之一。圖／東勢林管處提供
金毛杜鵑為此次東勢林管處贈苗品種之一。圖／東勢林管處提供

東勢林管處攜手台中市政府，將於21日國際森林節上午10時至12時，中央公園舉辦「森活的碳循」植樹暨贈苗活動，將栽植中部地區原生樹種杜虹花等46種、約200株，並於11點30分開始贈送烏來杜鵑等共1,300株樹苗，邀請民眾一起來植樹減碳、領樹苗營造都市綠林。

東勢林管處表示，今年植樹月主題「森活的碳循」，主要是要向民眾推展「碳吸存」觀念，碳吸存是指樹木在行光合作用時，將大氣中的二氧化碳轉換成有機碳固定在樹木體中，我們將樹木製作成林產品後，碳儲存在林產品中不易釋放回大氣中，可以有效達成固碳、減碳的作用。

這次活動選在占地約67公頃的中央公園辦理，呼應了中央公園「台中之肺」的盛名，此次活動將種植中部地區原生樹種多達46種，將增加中央公園樹種多樣性及碳吸存作用，同時提升淨化空氣效能讓台中地區空氣更加清新。

東勢林管處提到，此次活動邀請英國在台辦事處代表鄧元翰參加，透過共同植樹慶祝英國女王伊莉莎白二世在位70周年「白金禧年(Platinum Jubilee)」，同時也邀請全球最大的運動鞋、休閒鞋製造商寶成國際集團的植樹志工一起植樹。

「森活的碳循」植樹暨贈苗活動時間為上午10時至12時，地點在中央公園水湳智慧城廣場旁，歡迎民眾踴躍參加；贈苗時間為11時30分開始，現場贈送用可生物分解的苗袋盛裝的樹苗共1,300株，民眾領苗後可將苗袋連同土球一起種植在土裡，一人可領2株，贈完為止，東勢林管處呼籲民眾自備環保袋裝苗，減少塑膠使用。

東勢林管處將於21日上午10時，於台中中央公園舉辦植樹贈苗活動。圖／東勢林管處提供
東勢林管處將於21日上午10時，於台中中央公園舉辦植樹贈苗活動。圖／東勢林管處提供
東勢林管處將於21日上午10時至12時，於台中中央公園舉辦植樹、贈苗活動。圖／東勢林管處提供
東勢林管處將於21日上午10時至12時，於台中中央公園舉辦植樹、贈苗活動。圖／東勢林管處提供

減碳 英國 伊莉莎白二世

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