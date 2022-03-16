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南投縣汰換老舊機車減少空汙 最高補助4萬300元

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣汰換老舊機車，最高可補助4萬300元，鼓勵民眾換購電動機車，減少空汙排放。圖／南投縣政府提供
南投縣汰換老舊機車，最高可補助4萬300元，鼓勵民眾換購電動機車，減少空汙排放。圖／南投縣政府提供

南投縣政府今天公布今年度機車汰舊換新補助金額，一般民眾最高補助2萬2300元，低收入戶最高更可申請到4萬300元。南投縣政府秘書長洪瑞智說，南投縣提供全國最高補助金額，鼓勵縣民踴躍汰換老舊機車、節能減碳，讓「騎電動機車凸全南投」成為新流行。

南投縣「汰舊換新虎厲害，全國最高在南投」記者會今天在縣立體育場舉行，立委許淑華、環保署副署長沈志修及光陽、GOGORO、宏佳騰、比雅久、台鈴等電動機車廠商也到場見證。

洪瑞智說，南投縣從2019年至今已淘汰4萬3千多輛機車，相當減少四分之一的老舊機車，去年度申請電動機車補助成長率高達62%，高居全國第一。今年縣府擴大補助措施，將換購電動機車加碼到最高每輛1萬2000元，再加上環保署、經濟部等補助，一般民眾汰換機車最高補助達2萬2300元，低收入戶更可達4萬300元補助金。

環保局長李易書說，政府鼓勵民眾淘汰2007年6月30日前出廠的老舊機車，南投縣積極加碼，3年來淘汰4萬3千輛老舊機車，減少14%機車空汙物排放量，碳排放更減少4627公噸，對空氣品質改善有正面效益。

李易書說，為了改善南投縣生活品質、減少車輛空汙，南投縣今年持續投入改善機車排放空汙補助政策，汰舊換新補助一般民眾最高1萬2000元、低收入戶最高3萬元；新購電動機車一般民眾最高5000元、低收入戶最高6000元、單純淘汰老舊機車每輛1000元。環保署也有1300至3300元、經濟部工業局5100至7000元補助，提供更多換購選擇。

李易書說，縣府努力籌措預算經費，預估今年補助換購電動機車數量為1220輛，即日起受理申請，補助額度用罄可能提前截止，歡迎鄉親把握機會換購電動機車。

南投縣汰換老舊機車，最高可補助4萬300元，鼓勵民眾換購電動機車，減少空汙排放。圖／南投縣政府提供
南投縣汰換老舊機車，最高可補助4萬300元，鼓勵民眾換購電動機車，減少空汙排放。圖／南投縣政府提供
南投縣汰換老舊機車，最高可補助4萬300元，鼓勵民眾換購電動機車，減少空汙排放。圖／南投縣政府提供
南投縣汰換老舊機車，最高可補助4萬300元，鼓勵民眾換購電動機車，減少空汙排放。圖／南投縣政府提供

南投 電動機車 低收入戶

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