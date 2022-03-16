私宅囤物公安未爆彈？盧秀燕：修法強制改善台中先做

台中市議員周永鴻今在議會質詢，指東協廣場（原第一廣場）是觀光景點和新南向政策的重要據點，但5樓長期被堆滿廢棄物，成公安未爆彈。市府擁有東協廣場部分產權，他要求市府不要再漠視。市長盧秀燕表示，類似興中街個案的私人領域若有消防安全疑慮，應修法強制入內改善，若全國一制性修法更好，台中市會先研議著手立法或修法。

台中市環保局指出，東協廣場5樓及B1的公共區域的垃圾，農曆過年前已派清潔隊員清理完畢。另都發局住宅處補充說明，東協廣場5樓被丟大量廢棄物，去年8月20日召集聯合會勘，因違反建築法規定，依規裁處。

台中市政府今針對興中街大火在議會提出檢討專案報告，周永鴻指出，東協廣場設置東協四國的駐台辦事處巡迴服務中心、國際移工生活照顧中心，常有大量移工、市民和觀光客去逛街消費。如今廣場五樓A、B、C棟原有商場及走道整整1500多坪，堆滿丟棄的家具、建材及營業垃圾等廢棄物，都是易燃物。

周永鴻說，根據公寓大廈管理條例第16條第2項，「住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物」，不然主管機關得對負責人或管理委員會做出裁罰。市府有法源依據可以動用公權力，應該要辦正事，而不是不幸出事後才道歉稽查，都於事無補。

議員陳文政也提到，台中近年招商成功導致居住需求急增，許多租屋族因租金考量選擇超過30年以上房子舊透天或舊公寓，若缺乏消防安全會成為隱憂。