寒冷冬雨造就南投枇杷品質優 又因1因素量少價揚

枇杷產季到，南投縣國姓鄉是全國第二大枇杷產區，今辦理枇杷評鑑，而受去年乾旱亂花影響，今年產量減少約2成，但結果期低溫、水氣足，果肉細緻、甜度夠又帶果酸，整體品質佳，每台斤價格約120至250元，民眾可把握時間嘗鮮。

國姓鄉公所指出，當地栽種枇杷歷史超過一甲子，目前全鄉種植面積達120公頃，又以「茂木」品種為最大宗，而其果皮易剝、果肉厚、種子小且柔軟多汁，每年3至5月為盛產期，而為為提升品質並加強行銷，每年辦理枇杷評鑑。

而今年的國姓枇杷評鑑吸引45組參賽，經專家評審依果粒外觀、質地、大小與糖度審核，並且逐一試吃，由劉正康、官秋嬌夫妻檔拿下今年的特等獎和獎金8千元，這也是他們繼2016年後的第2次掄元，再度成為「枇杷王」。

國姓枇杷評鑑主審、台中農改場副研究員葉文彬說，今年國姓枇杷整體品質平均，外觀、粒重、糖度及風味等落差不大，普遍都不錯，主要是因為枇杷套袋結果期遇寒流和下雨，低溫使其成長緩慢，糖度累積，雨水讓果肉更細緻，而不會偏硬。

只不過，今年國姓枇杷質優，產量卻減少，公所農經課表示，去年大旱打亂枇杷花期，導致第1、2期花稀落，3、4期花才又盛放，因此產季初期量少價揚，依品質優劣，每台斤約120至250元不等，清明節前後將會盛產，價格會更實惠。