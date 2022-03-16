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鹿港生態公園花1800萬改善 廁所地磚卻不平 王惠美不悅

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，工程雖然已完工，但仍有多處不完善讓居民抱怨連連，縣長王惠美今天視察要求改善。記者林敬家／攝影
彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，工程雖然已完工，但仍有多處不完善讓居民抱怨連連，縣長王惠美今天視察要求改善。記者林敬家／攝影

彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，工程雖然已完工，但仍有多處不完善讓居民抱怨連連，縣長王惠美今天視察，看到包括廁所外地磚不平、玻璃碎片滿地，以及枯黃的樹木等，臉色顯露不悅，當場詢問「設計公司有沒有來，可以讓我認識一下嗎？」要求改善後再點交給鹿港公所管理維護。

鹿港生態公園面積達3公頃，最早投入一億元打造，從建造完成至今歷任阮剛猛、翁金珠、卓伯源、魏明谷縣長，當初「生態」之名種了5千多棵樹，但密密麻麻如森林，陰森森的讓居民卻步，也成治安死角，歷任縣長都曾投入「改造」，但仍難脫離蚊子公園的稱號。

鹿港公所2018年將生態公園的水池改造為「梅花鹿園」，目前有6隻梅花鹿，才帶來一些親子人潮，縣府去年進一步爭取交通部觀光局經費，以減法思維增加空間通透性。

不過，王惠美視今察時發現多處安全性不夠，要求城觀處等工程需再作改善，王惠美說，鹿港生態公園自從2001年完工，樹木種植茂密，還有高聳的水景牆與牆壁，親民性不夠，因此規劃將大型設施移除，讓空間打通更具穿透性，包括將200多顆樹移植到社頭清水露營區及學校，改善後視野較好。

縣府城觀處長田飛鵬說，這次工程將北側擋聲牆、南側水景牆都拆除，人行步道鋪面也改善，既有溫室建物破損鋼構拆除並整體重新上漆整理，廣場增加水泥空間有助於活動，這次廁所維修沒有納入，將向環保署爭取經費整理，針對不足部分會要求廠商處理，或是以開口契約改善，預計每年編列5、60萬元經費請鹿港公所維護，確保環境整潔。

鹿港生態公園門面髒亂。記者林敬家／攝影
鹿港生態公園門面髒亂。記者林敬家／攝影
彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，工程雖然已完工，但多處不安全。記者林敬家／攝影
彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，工程雖然已完工，但多處不安全。記者林敬家／攝影
彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，完工後仍多處不安全，縣長王惠美要求改善。記者林敬家／攝影
彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，完工後仍多處不安全，縣長王惠美要求改善。記者林敬家／攝影
彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園完工，但廁所未納入整修，居民認為環境不佳。記者林敬家／攝影
彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園完工，但廁所未納入整修，居民認為環境不佳。記者林敬家／攝影

鹿港 生態公園 梅花鹿

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