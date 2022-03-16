大甲中央扶輪社認養扶輪之子部分獎助學金助體育班英文

台中大甲中央扶輪社前天由社長張瑞育、秘書張家榮及社員莊朝輝至大甲高中頒發扶輪之子獎助學金，延續認養扶輪之子、關懷弱勢的公益精神，讓學生無後顧之憂能安心就學，受贈學生自發撰寫感謝卡片表達感恩的心。

大甲高中設立體育班推廣體育教育至今40多年，有手球、田徑、自由車3個專項，體育班中常有需要關懷及扶弱的學生，在與捐助單位商討後除了認養扶輪之子，也將部分獎助學金用作獎勵體育班英語聽說增能計畫的經費，鼓勵學生利用課餘時間應用英語文學習APP提升英語能力，並藉由小組競賽激勵學習的動力，表現優異的小組給予獎學金作為獎勵。

新課綱的精神注重培養帶著走的能力，英語文的能力是可以應用在生活中的重要能力，體育班的學生除了在國內競賽表現優異，未來有機會到國際參與競賽為國家爭光，更凸顯英文能力的重要。

學校除了深耕體育班學生的專業訓練，也注重學科能力的培養，期許學生成為學業與術科並重的人才；高三學生林仲威是最好的榜樣，本次英語聽說增能競賽獲得團體組第一名，上周在新北市舉辦的青年盃田徑公開賽高男組400公尺跨欄決賽飆出50秒94，打破大會紀錄摘下金牌，為學弟妹樹立良好的學習典範。

學校體育班高一至高三共89位學生，學生在體育專業訓練課程之餘利用課餘時間參賽，4人1組共14隊56人參與英語增能競賽，參加學生超過6成，顯示學生對英語學習的重視，經過110學年度第一學期的努力，依英語增能計畫擇優選出1到5名隊伍頒發獎學金鼓勵，表現優異獲獎的學生感謝學校辦理這樣的英語增能計畫，督促自己養成自律自發的學習習慣與態度，充實自己的英語文能力，更感謝大甲中央扶輪社捐助獎助學金，可以無後顧之憂的學習。