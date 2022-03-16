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國中生公園鐵條刺右眼判賠 盧秀燕：市府應撤回上訴
2016年3月，黃姓國中生少年在台中市西屯區福瑞公園遭鐵條傷眼案，右眼幾近全盲，家長訴請國賠，近6年法官以台中市政府對公園管理有疏失判賠316萬多元。市府昨表示，事發地點是草地，非屬兒童遊戲區，提上訴。不過市長盧秀燕今表示，法院已認證且裁示具體金額，如家長願意接受判決，台中府應該也要接受，建議市府撤回上訴。
市議員黃健豪、楊正中指出，這個孩子右眼重創，身心俱疲，市府應該撤回告訴，不要再造成孩子的負擔。台中市長盧秀燕表示，對法院的判決公務機關敗訴，按往例公務機關會提二審三審，這是政府機制。既然法院有判決，她覺得法院已認證且有具體金額，如果家長願意接受判決，台中市府應該要接受，建議撤回上訴，公務人員是否上訴，值得思考。
6年前這起鐵條傷眼案，黃姓國中生現已大一，憶起影響右眼視力的傷心事，至今心有餘悸。2016年3月底，他在公園戶外活動時，眼睛被公園內支撐櫻花樹的鐵條插破眼鏡，因眼鏡碎片刺傷視網膜、水晶體，右眼幾乎全盲。家長心碎，對市府僅願意賠償不到20萬元公園意外險，無法接受。
家長雖對一審判賠金額不滿意，呼籲「媽媽市長」盧秀燕不要上訴，讓他的孩子安心讀書，繼續照護眼睛以免心情 影響，不致惡化。市府建設局原本表示，因事發地點位在草地上，不是兒童遊戲區，且由第3人推擠造成受傷。
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