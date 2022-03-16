快訊

直播／第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中生公園鐵條刺右眼判賠 盧秀燕：市府應撤回上訴

聯合報 / 記者陳秋雲林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕針對國中生右眼遭鐵條刺傷案，建議市府回告訴。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕針對國中生右眼遭鐵條刺傷案，建議市府回告訴。記者陳秋雲／攝影

2016年3月，黃姓國中生少年在台中市西屯區福瑞公園遭鐵條傷眼案，右眼幾近全盲，家長訴請國賠，近6年法官以台中市政府對公園管理有疏失判賠316萬多元。市府昨表示，事發地點是草地，非屬兒童遊戲區，提上訴。不過市長盧秀燕今表示，法院已認證且裁示具體金額，如家長願意接受判決，台中府應該也要接受，建議市府撤回上訴。

市議員黃健豪、楊正中指出，這個孩子右眼重創，身心俱疲，市府應該撤回告訴，不要再造成孩子的負擔。台中市長盧秀燕表示，對法院的判決公務機關敗訴，按往例公務機關會提二審三審，這是政府機制。既然法院有判決，她覺得法院已認證且有具體金額，如果家長願意接受判決，台中市府應該要接受，建議撤回上訴，公務人員是否上訴，值得思考。

6年前這起鐵條傷眼案，黃姓國中生現已大一，憶起影響右眼視力的傷心事，至今心有餘悸。2016年3月底，他在公園戶外活動時，眼睛被公園內支撐櫻花樹的鐵條插破眼鏡，因眼鏡碎片刺傷視網膜、水晶體，右眼幾乎全盲。家長心碎，對市府僅願意賠償不到20萬元公園意外險，無法接受。

家長雖對一審判賠金額不滿意，呼籲「媽媽市長」盧秀燕不要上訴，讓他的孩子安心讀書，繼續照護眼睛以免心情 影響，不致惡化。市府建設局原本表示，因事發地點位在草地上，不是兒童遊戲區，且由第3人推擠造成受傷。

台中市 盧秀燕 國中生

延伸閱讀

台中霧茫茫 環局長：說不缺電還火力全開還算人嗎？

華興虐嬰案重啟調查 社會局長遭中市府書面糾正

斷手斷腳恐怖道具嚇小孩 中市麗喆教保員罰9萬

華興虐嬰案 盧秀燕：社會局長遭糾正

相關新聞

國中生公園鐵條刺右眼判賠 盧秀燕：市府應撤回上訴

2016年3月，黃姓國中生少年在台中市西屯區福瑞公園遭鐵條傷眼案，右眼幾近全盲，家長訴請國賠，近6年法官以台中市政府對公...

「台中時尚城中城線」徵影活動 「維新創作」摘下首獎

台中市政府推廣「台灣好行-台中時尚城中城線」，觀旅局今年初舉辦「看見時尚心魅力」影片徵集活動，經過兩階段的劇本及影片評選...

中市清明掃墓免費接駁專車 19日起跑！

清明節將至，台中市3月19日起至4月5日將於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，假日將視情況進行...

台中霧茫茫 環局長：說不缺電還火力全開還算人嗎？

台中部空品4測站呈現「橘色提醒」一早市區天空霧濛濛，台電扣除環保檢修機組，其餘「火力全開」發電量超過92%。空品差，民進...

南投市隴頂古道修潛壩、護岸 避免古道遭野溪淘空

南投市鳳山寺旁的隴頂古道，舊稱挑鹽古道，是南投市往返員林市最便捷通商道路，但一旁野溪坑溝落差大，淘刷嚴重威脅到鄰近住家及...

台中五岔路口科技執法滿月 未依規定左右轉違規最多

台中市警局在2月16日重啟道路科技執法，包括向上路6段、台61線南北雙向的區間測速，以及北區五岔路口（三民、崇德、五權、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。