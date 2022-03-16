「台中時尚城中城線」徵影活動 「維新創作」摘下首獎

台中市政府推廣「台灣好行-台中時尚城中城線」，觀旅局今年初舉辦「看見時尚心魅力」影片徵集活動，經過兩階段的劇本及影片評選後，從18部影片中決選出前3名優勝及5名佳作，最終由「維新創作」榮獲首獎，第二名、第三名分別是「古里某」、「小懷舊之旅」。

「台灣好行-台中時尚城中城線」從台中市中區出發，繞行東、西區及北區，可引領旅客看到台中市現代與傳統的不同風貌，體驗時尚與懷舊氛圍。此次參賽影片中，不同創作者們，透過「河川」、「美食小吃」、「土地公與榕樹」、「科學」、「古蹟建築」及「文創產業」等元素，帶入不同豐富劇情，透過旅行想起曾經或找回自己，一部部精采影片等您來發現。

中市觀旅局長韓育琪表示，「台灣好行-台中時尚城中城線」沿線主要景點包含台中市役所、國立台灣美術館、審計新村、草悟道、國立自然科學博物館等台中知名景點；自去年上路以來，提供百百種玩法，因此舉辦影片徵集活動，民眾可上網欣賞各創作者的創意玩法，並尋找旅行台中的靈感。