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「台中時尚城中城線」徵影活動 「維新創作」摘下首獎
台中市政府推廣「台灣好行-台中時尚城中城線」，觀旅局今年初舉辦「看見時尚心魅力」影片徵集活動，經過兩階段的劇本及影片評選後，從18部影片中決選出前3名優勝及5名佳作，最終由「維新創作」榮獲首獎，第二名、第三名分別是「古里某」、「小懷舊之旅」。
「台灣好行-台中時尚城中城線」從台中市中區出發，繞行東、西區及北區，可引領旅客看到台中市現代與傳統的不同風貌，體驗時尚與懷舊氛圍。此次參賽影片中，不同創作者們，透過「河川」、「美食小吃」、「土地公與榕樹」、「科學」、「古蹟建築」及「文創產業」等元素，帶入不同豐富劇情，透過旅行想起曾經或找回自己，一部部精采影片等您來發現。
中市觀旅局長韓育琪表示，「台灣好行-台中時尚城中城線」沿線主要景點包含台中市役所、國立台灣美術館、審計新村、草悟道、國立自然科學博物館等台中知名景點；自去年上路以來，提供百百種玩法，因此舉辦影片徵集活動，民眾可上網欣賞各創作者的創意玩法，並尋找旅行台中的靈感。
觀旅局表示，此外，現在看影片尋找18位創作者最夯的拍攝點，並於「大玩台中-台中觀光旅遊局」FB粉專留言(https://reurl.cc/9OLLba)，就有機會獲得精美贈品！有關「台灣好行-台中時尚城中城線」影片請上(https://reurl.cc/02llao)，台中時尚城中城線資訊請至「大玩台中-台灣好行」專區查詢(https://reurl.cc/MbLLDv)。
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