中市清明掃墓免費接駁專車 19日起跑！

清明節將至，台中市3月19日起至4月5日將於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，假日將視情況進行交通管制。民政局呼籲，民眾可提前或利用平日前往祭祀，避開假日人潮，也可利用「線上祭拜系統」追思，兼顧祭祖與防疫。

民政局長吳世瑋說明，為使祭祖民眾方便進出墓區，台中市已於2月啟動各區公墓除草作業，清明期間也將派員加強巡視墓區及宣導用火安全，呼籲民眾掃墓注意防火。

此外，市府環保局也推行紙錢集中清運處理，民眾只要一通電話預約，並留下相關資料及聯絡方式，不分對象及單位，各區清潔隊即會派專車將紙錢載運至已淨爐且具完善空污防制設備的焚化廠集中焚燒，兼顧維護空品與傳統習俗。

民政局說明，今年掃墓接駁專車規劃，豐原區採藍、紅兩路線，起站均於豐原區公所（育德街）搭乘，藍線至豐原納骨塔、紅線則經一貫道至牌樓（豐原區第八公墓範園）；后里區於中科管理局停1停車場（臨近后科路與馬場路路口）搭乘至后里區第一公墓納骨堂塔；太平區則於太平第一花園公墓辦公室停車場至懷恩堂。

沙鹿區於中山路進入示範公墓的管制點（馬旺瓦斯分裝廠附近）搭乘至沙鹿納骨塔前；霧峰區則於霧峰區中正路144巷巷口（簡易自來水廠旁）搭乘至霧峰第五公墓，假日掃墓將視各墓區情況進行交通管制、禁止私人車輛進入墓區，歡迎民眾多加運用接駁專車。

民政局表示，台中市各區納骨堂塔已於堂塔外提供帳棚及祭拜桌，民眾搭乘接駁專車或進入公有納骨塔應自備並戴上口罩，由服務人員測量額溫並提供乾洗手液消毒雙手後，才能上車或入塔祭祖，請掃墓民眾配合做好防疫工作，共同保護自身及他人的安全，相關接駁專車訊息可至生管處官網查詢。

另外，生管處也建置「線上祭拜系統」，包含台中市公立納骨塔、公墓、樹葬、海葬區，鼓勵民眾多加利用線上追思，慎終追遠誠意不減。