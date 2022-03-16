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台中霧茫茫 環局長：說不缺電還火力全開還算人嗎？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員指市長盧秀燕打空汙，攏係騙！記者陳秋雲／攝影
台中市議員指市長盧秀燕打空汙，攏係騙！記者陳秋雲／攝影

台中部空品4測站呈現「橘色提醒」一早市區天空霧濛濛，台電扣除環保檢修機組，其餘「火力全開」發電量超過92%。空品差，民進黨議員質問台中市長盧秀燕「空氣為何沒換新？」「攏是騙！ 」盧秀燕指出，台電代董事長日前才說全國備載容量平均24%，但中火表示今僅8到9%備載，無法降載，盧秀燕反問這表示什麼？就是中電北調，用台中人的肺發電供應全！

環保署空品監測網顯示，台中5處空品監測站今天上午8時有4站呈現「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康）市區一片霧茫茫。根據台電今天揭露的資訊顯示，台中電廠10部燃煤機組，除了3號機組、9號機組、10號機組等3部機組「環保停機檢修」外，其餘7部機組全數火力全開，發電量超過92%。

台中市議會藍綠議員針對中火攻防，民進黨議員施志昌指三月以來台中空品奇差，市長盧秀燕信誓旦旦空氣換新，根本跳票，市府對中火「獵巫」林德宇更指責市府擋中火天然氣機組，把中火當政治提款機。

陳宏益加碼打臉台電，指台電代董事長日前才說全國備載容量還有24%，如果全國不缺電，天氣條件差，空氣已經很不好了，卻在中部如此燒煤「還算是人嗎？」國民黨議員群起叫好！

環保局長陳宏益今也火力全開，他說空汙要看老天爺，我們改變不了天氣，希望中火能配合空汙嚴重時降載。施志昌批如果空汙要看老天爺，那市長選舉時喊的「市長換人空氣換新」根本形同跳票。

林德宇說，中火明明每年發電量逐年減少，但環保局報告卻一直用最大發電量，老是用燒好燒滿來形容，難道台中工商發展都不用發電？誤導民眾。陳宏益表示，以他的立場希望都不要燒煤發電，引起林德宇怒斥「環保局長不要中火發電！」這說得過去嗎？

國民黨議員羅廷瑋、劉士州還擊，綠營正在燃氣機組但還燒煤火力全開，燒好燒滿，用台中人的肺發電，他說外界質疑盧秀燕擋中火建天然氣機組，他問都發局長黃文彬燃氣機組動工了嗎?黃文彬說，台電已送資料給市府申請開工備查，市府因資料不完整已退回，但中央仍同意，並未影響施工程序。

國民黨議員張廖乃綸表示，市府根本擋不了天然氣機組。盧秀燕強調，中火已有10組燃煤機組，如果加上兩組天然氣機組，共12組，未來如果都火力全開，台中市民受不了。

台中市環保局長陳宏益指出，天候差空汙嚴重，既說不缺電，此時又大燒煤碳，還算是人嗎？記者陳秋雲／攝影
台中市環保局長陳宏益指出，天候差空汙嚴重，既說不缺電，此時又大燒煤碳，還算是人嗎？記者陳秋雲／攝影
國民黨議員批中火燃煤怪獸，中央放任。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員批中火燃煤怪獸，中央放任。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中議員火力全開，猛轟盧秀燕政見「市長換人，空氣卻沒換新」。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中議員火力全開，猛轟盧秀燕政見「市長換人，空氣卻沒換新」。記者陳秋雲／攝影

中火 台電 盧秀燕

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