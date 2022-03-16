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南投市隴頂古道修潛壩、護岸 避免古道遭野溪淘空

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱、立委許淑華等人會勘南投市建設，對於老舊破損道路將優先修繕維護交通安全。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱、立委許淑華等人會勘南投市建設，對於老舊破損道路將優先修繕維護交通安全。圖／南投縣政府提供

南投市鳳山寺旁的隴頂古道，舊稱挑鹽古道，是南投市往返員林市最便捷通商道路，但一旁野溪坑溝落差大，淘刷嚴重威脅到鄰近住家及道路安全，南投縣長林明溱會勘後，決定斥資111萬元，施設兼具減緩水流及攔砂功能的潛壩及護岸各一座，改善野溪坑溝行水，也保護隴頂古道安全。

南投市千秋、營北、永豐里9條道路及鳳山里樟普寮坑溝野溪，年久失修路面破損嚴重、坑溝護岸沖刷淘空，林明溱由立委許淑華、縣長特助林儒彬、祕書林儒暘、縣員張議嘉哲會勘。

千秋里從千秋橋到名間鄉萬丹村防汛道路全長2118公尺，路寬大約7公尺，是南投、名間重要替代道路，更是千秋里萬丹村農友進出重要的農產運輸交通所賴，由於路面年久失修坑洞破損嚴重，將請工務處重鋪瀝青路面，經費約需400萬元。

營北里向上一路、三路、六路、學藝路及耶穌天主堂旁巷道，近年建案很多，路面因裝接水電等管線挖補頻仍，路面也補丁處處崎嶇難行，因住家密集且居民出入必經，道路重鋪經費預計475萬餘元，林明溱指示，這幾條道路破損嚴重，應立即改善。

永豐里自立一路4巷、彰南路三段535巷及成功三路68巷等路面坑洞破損路段，林明溱勘查後，也同意核撥121萬元，改善300公尺路面。

南投市隴頂古道因野溪沖刷淘空，縣府將施設護岸、潛壩，保護古道安全。圖／南投縣政府提供
南投市隴頂古道因野溪沖刷淘空，縣府將施設護岸、潛壩，保護古道安全。圖／南投縣政府提供

南投 林明溱 萬丹

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