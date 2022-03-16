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別當彰化是垃圾場！去年查獲2千多件亂丟垃圾

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局芳苑鄉的空地，蒐證到民眾亂丟垃圾的行為。圖／環保局提供
彰化縣環保局芳苑鄉的空地，蒐證到民眾亂丟垃圾的行為。圖／環保局提供

亂丟垃圾全都錄！彰化縣環保局運用移動式攝影機科技執法，去年一舉查獲1671件亂丟垃圾案件，罰款達281萬餘元，另由民眾以手機或行車紀錄器檢舉案件也達504件，處分金額61萬餘元。環保局指出，查獲的亂丟垃圾案件竟約3成來自外縣市，把彰化當做垃圾場，將加強稽查取締。

彰化縣環保局廢棄物管理科長陳金蘭說，環保局設置的移動攝影機，主要針對亂丟垃圾的熱點，像在溪湖有一處熱點就占了三、四百件，總體查獲案件中，有四分之一來自外縣市；至於民眾檢舉的案件，主要是運用手機及行車紀錄器蒐證，主要是隨機在道路上亂丟垃圾及菸蒂最多，三分之一是外縣市民眾所為。

陳金蘭說，亂丟垃圾的行為，依廢棄物清理法最高將可處6000元罰鍰，其中，由民眾向環保局檢舉亂丟垃圾案件，每件可獲15%的檢舉獎金，不過，在檢舉時最好是以錄影方式，在拋棄前到結束的連續動作，要有時間、地點，尤其行車紀錄器很方便，常有很多民眾路見不平，會截取影像向環保局提出檢舉，其中不乏也有專業檢舉人，但彰化縣檢舉獎金較少，比較少「檢舉達人」。

此外，如果營建土方倒到農地，則由環保局會同農業處及地政處依區域計畫法裁處6萬元到30萬元罰鍰；若倒到重要排水渠道，如果情節重大者，則依「水利法」處10到100萬元的罰鍰。

環保局呼籲民眾垃圾應交由清潔隊收運，並建議下載垃圾清運APP，隨時掌握自家清運路線的垃圾車，若無法配合收運時間應至各清潔隊的定點收運地點交付。另事業所產出的事業廢棄物應交由合法的清運業者收運，切勿以身試法，大家共同維護環境品質。

彰化縣環保局在福興鄉粿店路空地，蒐證到民眾亂丟垃圾的行為。圖／環保局提供
彰化縣環保局在福興鄉粿店路空地，蒐證到民眾亂丟垃圾的行為。圖／環保局提供
彰化縣環保局在溪湖鎮楊家花園前，蒐證到民眾亂丟垃圾的行為。圖／環保局提供
彰化縣環保局在溪湖鎮楊家花園前，蒐證到民眾亂丟垃圾的行為。圖／環保局提供
彰化縣環保局在員林市柳橋西路與中山路口，蒐證到民眾亂丟垃圾的行為。圖／環保局提供
彰化縣環保局在員林市柳橋西路與中山路口，蒐證到民眾亂丟垃圾的行為。圖／環保局提供

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