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影／「花鄉」人均垃圾每天不到半公斤 蟬連三年彰化第一名

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉長林守政察看資源回收狀況，要求落實細項分類。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉長林守政察看資源回收狀況，要求落實細項分類。記者簡慧珍／攝影

全台知名的花鄉田尾讓資源回收不流於口號，只要有回收管道，田尾鄉清潔隊就分類，回收項目多達32個，有效減少總垃圾量，因此每一名鄉民每天平均製造垃圾0.4公斤，人均垃圾量全縣最低，蟬連三年彰化縣加強辦理資源回收工作績效考核第一名，得到獎勵金20萬元。

彰化縣環保局最近表揚彰化縣加強辦理資源回收工作績效前十名績優鄉鎮市，陸續核發獎金。環保局指出，能否做好資源回收工作，鄉鎮市公所支持力道很重要，要做好資源回收的第一步是督促民眾落實垃圾分類和資源回收，田尾鄉公所堅持做對的事，支持清潔隊破袋檢查，退回沒做好分類的垃圾袋，要求鄉民重新分類再拿出來丟，只要源頭分類做得好，可提高清潔隊分類效率。

「有人買，田尾鄉清潔隊就設法拆解分類。」鄉長林守政今天表示，清潔隊根據資源回收品可出售的類別，把回收物區分為32項，清潔隊員收取家戶資源回收品先粗分金屬、塑膠、廢紙等五大類，一時之間無法細分類的全數裝入網袋，載回清潔隊回收場，利用晚間逐一拆解細分，例如廢金屬分為容器類的廢鐵、廢鋁，非容器類的金屬及廢鐵。

田尾鄉號稱花的故鄉，園藝店大多自行處理枯枝落葉和落花，公園、行道樹的花木修剪和砍伐之後，由鄉公所載回清潔隊，較細樹枝和樹幹先破碎成細木屑，再攪拌熟廚餘、落葉作為堆肥；直徑不大不小的樹幹橫切可作裝置藝術品，大直徑樹幹橫切當作椅子，或清潔隊、資源回收廠、鄉內公園的座椅。

清潔隊回收彈簧床，取出可變賣的金屬和不可回收的布料，椰子等植物纖維床墊運到空地、墓地、生廚餘堆置處，一方面吸附水分並防止長草，一方面自然腐化以減少垃圾處理量。

田尾鄉人口2萬6479人，鄉公所和田尾鄉清潔隊推動垃圾減量和資源回收，去（2021）年每日人均垃圾量僅0.4公斤，變賣資源回收物所得320萬元，加上配合執行環保政策、進廠（溪州焚化廠）前檢查可回收資源與廢棄物混雜率、友善照顧拾荒者等考核分數都很優異，再次擊敗彰化市，勇奪彰化縣加強辦理資源回收工作績效考核第一名。

彰化市年年與田尾鄉爭奪冠、亞軍，2021年績效敗給員林市，滑落到第三名，員林市人均垃圾量雖0.55公斤，但垃圾減量、回收資源和分類、配合環保政策、宣導垃圾分類等分數超越彰化市，得到第二名。值得注意的是，加強辦理資源回收工作績效在中後段班的溪湖鎮，這次前進到第九名，得到進步最多獎。

環保局環境工程科長葉鐙嘉說，為落實執行破袋檢查，環保人員和清潔隊員經常被投訴服務態度不佳、不便民、故意刁難，有些鄉鎮公所不願得罪選民，垃圾照單全收沒仔細分類，人均垃圾量多、資源回收變賣所得低、進廠被檢出不合格率高，當然考核績效不理想。

彰化縣田尾鄉清潔隊白天回收資源，晚上拆解分類。圖／鄉公所提供
彰化縣田尾鄉清潔隊白天回收資源，晚上拆解分類。圖／鄉公所提供

資源回收 彰化

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