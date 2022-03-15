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南投神秘「鬼湖」瑪璘窟變「抹茶湖」 網呼療癒
南投縣埔里鎮西郊湖泊「瑪璘窟」，平埔原住民語意指「不祥之地」，且因當地文史蒙上神祕氣息，有「鬼湖」之稱，近年在公所、暨大營造下，成私房觀光景點，文史工作者潘樵近期空拍瑪璘窟全景，其「抹茶湖」景致，令網友大呼「療癒」。
「瑪璘窟」位居埔里西郊僻靜山區，海拔約700多公尺，占地約2公頃，過去「魔神仔」之說繪聲繪影，當地平埔原住民以母語稱「魔靈」，也就是「不祥之地」，又相傳日治時期是戰場，死傷無數，甚至二戰後日軍在潭底埋藏大量黃金。
而因早期光怪陸離的詭異傳說不少，加上位居山區，人煙稀少，荒煙蔓草，讓這處天然湖泊增添了神秘氣息，而有「鬼湖」之稱；但，「瑪璘窟」近年在公所、暨大栽種食草、蜜源植物等環境營造下，蜂蝶翩飛成了在地人的私房觀光景點。
當地文史工作者潘樵近期探查鎮內天然湧泉，而對瑪璘窟進行各角度空拍記錄湖區外形，更發現其潭面格外引人注目，其水色綠得特殊，讓名稱詭譎的「鬼湖」瑪璘窟看起來就像「抹茶湖」，將照片PO上網後，果然令網友直呼「療癒」。
潘樵則表示，瑪璘窟是座特別的湖泊，因其位居山頂，並未有其他水源注入，但終年保持相當水位，研判其潭底應有湧泉，透過空拍更紀錄它外形多變，有些角度像鯨魚、菜刀，又像是台灣，更因近期正值枯水期，潭水呈現才會猶如「抹茶」。
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