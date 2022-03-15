彰化救濟協會與建商發救濟金 140名弱勢民眾受惠

彰化市社會救濟事業協會與在地慈善團體、建商與村里長，每年3月發放關懷救濟金給與弱勢民眾，今年將擴大關懷，協會指出，許多邊緣戶未能有足夠社會資源，今年有140位弱勢民眾受惠，每人2000元關懷金。

彰化市社會救濟事業協會理事長賴東明說，不同於多數社會慈善團體，都是在歲末年終發放物資、慰問救濟金等，協會是選在3月關懷弱勢、獨居民眾；過去都是直接向公所拿列冊在案的名單，再由里長親自訪視確認後造冊發放，獲得許多企業家、民意代表的共襄盛舉。

維瓦第建築團隊近年在彰化縣內彰化、和美、溪湖、二林等地推出建案，公益腳步也遍及各地，除了透過華山基金會關懷獨居長者，去年底團隊所屬的潤輝開發公司就採購110組AED電擊貼片給南投縣消防局，今年捐款給彰化市社會救濟事業協會14萬元。